Un accidente múltiple complica aún más la circulación en la TF-5

Un accidente múltiple registrado este viernes, 23 de octubre, en la autopista del Norte (TF-5) está complicando la circulación a la altura de Padre Anchieta, en La Laguna, en sentido norte.
El siniestro se ha producido durante la tarde, en una zona que habitualmente soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente los viernes, cuando numerosos conductores se desplazan hacia los municipios del norte de Tenerife.
Según la información facilitada inicialmente, la colisión ha provocado retenciones en dirección norte, agravando las dificultades de circulación en este tramo de la autopista.
Por el momento, no ha trascendido el número exacto de vehículos implicados, las circunstancias en las que se produjo el accidente ni si hay personas heridas.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución al aproximarse a la zona de Padre Anchieta, moderar la velocidad y mantener la distancia de seguridad mientras se desarrolla la incidencia. Efectivos del Servicio Canario de Urgencias (SUC), de la Guardia Civil y del servicio de Carreteras del Cabildo trabajan en el lugar.