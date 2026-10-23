Un hombre ha resultado gravemente herido durante la madrugada de este viernes, 23 de octubre, tras sufrir un violento intento de atraco en la zona de ocio de Las Verónicas, Arona.
La víctima, un hombre extranjero, cayó inconsciente al suelo después de recibir un golpe en la cabeza por parte del presunto atracador, que le provocó una brecha.
Los hechos se produjeron cuando un hombre intentó robar al turista, que se resistió al asalto. Ante la oposición de la víctima, el agresor respondió golpeándole en la cabeza, con tal violencia que el afectado quedó tendido en el suelo sin conocimiento.
La gravedad de la situación llevó a los primeros agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar a prestar asistencia inmediata al herido, realizando los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de una ambulancia para su traslado al hospital.
Tras la agresión, el autor del atraco acabó detenido por la Policía a pocos metros del lugar del incidente.