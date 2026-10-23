sucesos

Golpea brutalmente la cabeza de un hombre para intentar robarle en Las Verónicas

La víctima quedó inconsciente tras resistirse al atraco y fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional, que detuvieron al presunto agresor a pocos metros.
Golpea brutalmente la cabeza de un hombre para intentar robarle en las Verónicas. | DA
Golpea brutalmente la cabeza de un hombre para intentar robarle en las Verónicas. | DA
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Un hombre ha resultado gravemente herido durante la madrugada de este viernes, 23 de octubre, tras sufrir un violento intento de atraco en la zona de ocio de Las Verónicas, Arona.

La víctima, un hombre extranjero, cayó inconsciente al suelo después de recibir un golpe en la cabeza por parte del presunto atracador, que le provocó una brecha.

Los hechos se produjeron cuando un hombre intentó robar al turista, que se resistió al asalto. Ante la oposición de la víctima, el agresor respondió golpeándole en la cabeza, con tal violencia que el afectado quedó tendido en el suelo sin conocimiento.

Noticias relacionadas
  1. Piden siete años de cárcel para un joven por intentar matar a un menor tras robar un móvil en Las VerónicasApuñalado en Playa de las Américas: intentó recuperar el móvil de su amiga y ahora lucha por su vida
  2. Se creía a salvo tras huir de Tenerife: cae en Italia el autor del apuñalamiento a un joven en el sur de la Isla

La gravedad de la situación llevó a los primeros agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar a prestar asistencia inmediata al herido, realizando los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de una ambulancia para su traslado al hospital.

Tras la agresión, el autor del atraco acabó detenido por la Policía a pocos metros del lugar del incidente.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas