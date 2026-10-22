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Un accidente en la TF-5 provoca importantes retenciones

Se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la TF-5, especialmente en las inmediaciones del accidente
Un accidente en la TF-5 provoca importantes retenciones
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Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos se ha registrado este jueves, 22 de octubre, en la autopista del Norte (TF-5), en las proximidades del acceso a La Orotava, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El siniestro ha tenido lugar a primera hora la tarde, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la colisión, que genera, a esta hora de la tarde, importantes retenciones.

Tampoco se ha confirmado si hay personas heridas ni el alcance de las posibles afecciones a la circulación. Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de la Guardia Civil y del servicio de Carreteras del Cabildo trabajan en el lugar.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la TF-5, especialmente en las inmediaciones del accidente.

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