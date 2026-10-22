Un equipo de Televisión Canaria encuentra un fardo de droga en plena playa al finalizar una conexión en directo

Un equipo de Televisión Canaria ha localizado este jueves, 22 de octubre, un posible fardo de droga en la costa de Telde, en Gran Canaria, cuando acababa de realizar una conexión en directo para el programa Buenos días, Canarias.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Centro Comercial Las Terrazas, donde el periodista Isaías Santana y el cámara Aday Déniz observaron un paquete sospechoso muy cerca del agua.
Según ha informado la propia cadena autonómica, ambos profesionales se acercaron al lugar y, al comprobar que el envoltorio podía contener sustancias estupefacientes, alertaron inmediatamente a la Policía Nacional.
Varios agentes acudieron a la zona para examinar el paquete y efectuar las primeras comprobaciones.
Posteriormente, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la unidad judicial de estupefacientes, encargados de analizar la sustancia, así como agentes de la Policía Científica para llevar a cabo las correspondientes investigaciones.
Por el momento, no ha trascendido el tipo de sustancia que podría contener el fardo ni su peso, a la espera de los resultados de las comprobaciones policiales.