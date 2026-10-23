Un total de 205 personas de origen subsahariano, entre ellas once mujeres y 17 menores, que iban a bordo de uno de los dos cayucos localizados en aguas cercanas a El Hierro, han desembarcado en el muelle de La Restinga, en El Hierro.
La Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, fue al encuentro de esta embarcación precaria cuando estaba a una milla de la costa y la escoltó hasta su llegada al muelle.
Ninguna de las personas que iban a bordo tuvo que ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.
Una vez en tierra fueron atendidas en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de ocho días desde Barra (Gambia). A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Ghana, Guinea-Bisaú y Guinea Conakry.
Los tripulantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
La salvamar Navia ha ido al rescate del otro cayuco localizado a 70 kilómetros del sur de El Hierro y está previsto que lleguen al puerto sobre las 12 horas.
Estas llegadas se produce tras una jornada, la del jueves, en la que desembarcaron en La Restinga los ocupantes de cuatro cayucos procedentes de Senegal (2), Gambia y Mauritania: en total, 451 personas, entre ellas 28 mujeres y otros 28 menores, según los datos facilitados por los servicios de emergencia de la isla.