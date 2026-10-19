El Hierro continúa registrando nuevas llegadas de embarcaciones precarias a sus costas. Un total de 454 personas migrantes han arribado a la isla desde este domingo a bordo de tres cayucos, en una sucesión de expediciones que ha dejado tres fallecidos y varios heridos graves.
La última llegada se ha producido durante la madrugada de este lunes, 19 de octubre, cuando Salvamento Marítimo ha desembarcado a 145 personas en el puerto de La Restinga, después de que el cayuco en el que viajaban fuera detectado navegando al sur de la Isla.
La Salvamar Diphda se encargó de acompañar a puerto a la embarcación, en la que viajaban 132 hombres, cinco mujeres y ocho menores de origen subsahariano.
Según ha informado a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo, todos los ocupantes llegaron a La Restinga a las 06.25 horas en buen estado de salud.
Tres fallecidos en uno de los cayucos llegados el domingo
Esta nueva expedición se suma a las dos embarcaciones auxiliadas durante la jornada del domingo, cuando 309 personas llegaron a El Hierro, según el recuento final ofrecido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
La primera de ellas fue detectada sobre las 04.30 horas por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), a unos 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.
En la embarcación viajaban 131 personas que habían partido siete días antes de la localidad de Gunjur, en Gambia.
El dispositivo sanitario desplegado en el puerto confirmó inicialmente el fallecimiento de dos ocupantes, mientras que otros siete necesitaron evacuación hospitalaria debido a su estado de salud. Posteriormente, uno de los hospitalizados falleció, elevando a tres el número de víctimas mortales.
Horas más tarde, Salvamento Marítimo acompañó hasta La Restinga a un segundo cayuco con 177 personas, entre ellas 17 mujeres y 11 menores, que había sido localizado a unas diez millas al sur de la isla.
Sus ocupantes habían partido nueve días antes de M’bour, en Senegal, y ninguno necesitó traslado hospitalario.
Repunte de llegadas a Canarias
La llegada de este lunes se produce en un contexto de incremento del flujo migratorio hacia Canarias durante octubre.
Entre el viernes y el domingo, 535 personas habían llegado al Archipiélago en cinco embarcaciones, de las que 494 desembarcaron en El Hierro y otras 41 en Lanzarote.
Con las 145 personas desembarcadas esta madrugada, la cifra asciende a 680 migrantes llegados a Canarias desde el viernes, de acuerdo con los datos recopilados hasta el momento.
Durante la primera quincena de octubre, las llegadas al Archipiélago casi triplicaron las registradas en el mismo periodo del año anterior, en un mes marcado por el aumento de las expediciones en la ruta atlántica.