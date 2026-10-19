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Un accidente entre tres coches provoca un atasco en la TF-1

Dos ambulancias del SUC, efectivos de Carreteras de Tenerife y agentes de la Guardia Civil intervienen en el lugar del siniestro, a la altura de Barranco Hondo
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Un accidente de tráfico en la autopista TF-1, en el que se han visto implicados tres turismos, está provocando retenciones a la altura de Barranco Hondo, en el municipio de Candelaria, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la colisión ha obligado a movilizar diferentes recursos de emergencia hasta el lugar del incidente.

En concreto, en la zona intervienen dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como personal de Carreteras de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.

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Por el momento, no ha trascendido si el accidente ha dejado personas heridas ni la gravedad de las posibles lesiones.

La colisión está ocasionando problemas de circulación en esta vía, una de las principales conexiones entre el sur y el área metropolitana de Tenerife.

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