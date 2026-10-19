Tamara Raya (PSOE): “Los cabildos son como ayuntamientos muy grandes”

Entrevistar a un político –en este caso, mujer— en periodo electoral no es fácil. Porque yo huyo de cualquier exaltación del personaje cuando hay urnas de por medio. Pero, para mí, hablar un rato en Los Limoneros con Tamara Raya Rodríguez (Puerto de la Cruz, 1972), parlamentaria canaria del PSOE y paisana mía, es fácil, porque conocí a su familia, sobre todo a su abuelo y a su padre, y porque yo siento una simpatía especial por la gente de mi pueblo, sea del partido que sea. Me importa mucho más la persona. Y a esa faceta personal procuré, sin conseguirlo, orientar la entrevista, sin huir explícitamente de las consideraciones políticas, que tiene que haberlas, quiera yo o no quiera. Es secretaria general insular del PSOE, fue siete años y medio diputada al Congreso y también, con Lola Padrón como alcaldesa, concejala del Puerto de la Cruz. En mayo próximo será la candidata socialista a presidir el Cabildo de Tenerife, reivindicando la labor de su compañero, antecesor en el cargo, Pedro Martín, pero con un programa propio, que está casi terminado, aunque no del todo. Tampoco tiene clara su lista de colaboradores, aunque sí a su número 2. Reconoce Tamara que su éxito en esa carrera electoral dependerá mucho de “la ola”, pero mantiene muchas esperanzas. Tamara no es un nombre común y, cuando la bautizaron, sus padres tuvieron que ponerle el María por delante, porque no hay ninguna santa, por el momento, que se llame Tamara. En el ámbito universitario, tiene un Grado en ADE.
-Pedro Martín no fue un buen presidente del Cabildo. Es mi opinión.
“Sí lo fue, pero le tocó todo lo malo, incluido el covid. Mira, él es un hombre de mucha planificación, lo demostró en sus tiempos en la Alcaldía de Guía de Isora, donde realizó una labor brillante. No le dio tiempo de plasmar en el Cabildo lo bueno que era su programa”.
-¿Hace falta descentralizar?
“Por supuesto, es preciso olvidarnos de que sólo existe el área metropolitana, como se olvida el gobierno actual en la corporación, y recordar que Tenerife tiene un Norte y un Sur”.
-¿Cuál va a ser el perfil de tu equipo?
“Yo he trabajado mucho en los recursos humanos, hasta 2015. Por eso estoy buscando los perfiles adecuados y no me resultará difícil. Quiero gente con experiencia en gestión”.
-¿Cómo definirías a los cabildos?
“Como Ayuntamientos muy grandes, en el caso del de Tenerife, con un enorme presupuesto de 1.278 millones de euros”.
-No te quería preguntar por Sánchez, que no es precisamente santo de mi devoción. Pero creo que debo hacerlo”.
“Sánchez es un hombre tremendamente tenaz y con una gran capacidad de resistencia, como lo demostró en la pandemia y en todos sus años como presidente. Lo menospreciaron, pero detrás de él había y hay una buena estrategia para gobernar”.
(Tamara Raya tiene dos hijos, de 18 y de 23 años. El mayor estudia ingeniería informática en la Universidad de La Laguna y el menor es músico, rapero o algo así. “Pero estoy contenta con los dos, con mi hijo mayor, que acabará pronto la carrera, y con el pequeño que es un excelente músico, con letras de creación propia”. Se le dibuja en la cara una orgullosa sonrisa de madre feliz. Aunque yo no sea sicólogo, eso se nota).
-¿Quién te metió en política?
“Fue mi abuelo, que incluso estando ya muy malito y no pudiendo ir a votar pidió un notario para hacerlo en casa. Mi abuelo fue mi referente, todo el mundo se acuerda de él porque fue el primer mecánico de Telefónica en el Puerto. Para él la vieja telefonía no tenía secretos. Todavía tengo en casa un aparato de aquellos tiempos que heredé de él”.
-¿Y después?
“Pues Lola Padrón, que me llevó al Ayuntamiento y también contribuyó a que la política se me metiera en las venas”.
-¿Cómo describirías tus años en el Congreso de los Diputados?
“Pues como lo que fueron, una experiencia vital maravillosa”.
-¿Por qué lo dices?
“Porque ensanchas la mente, conoces a gente muy interesante y entiendes que en política no puedes hacer siempre lo que realmente deseas”.
-¿Un suceso político que te haya impactado?
“Pues mira, ya que lo preguntas, ver cómo nació un partido con aquella fuerza, Ciudadanos, y observar cómo desapareció en poco tiempo. Ahí ves lo que realmente puede ser la política, algo tan cambiante y tan excitante también. Fíjate también en lo de Podemos, que murió víctima de una guerra de egos”.
-Otra de política. ¿Cómo ves el previsible pacto PP-Vox?
“Pues te diré que me parece peligroso”.
-¿Sánchez miente?
“Están empeñados en ponerlo como mentiroso y no lo es. Sánchez es un visionario, que se ha visto obligado a pactar y a renunciar a cosas. Eso no es mentir, sino capacidad de adaptación. Al PP le podría pasar lo mismo con Vox, si ganan, claro”.
-Vamos a lo local. ¿Qué te parece la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez (PP)?
“Pues una persona que no tiene el más mínimo respeto institucional. Permite insultos en la cámara y falta al respeto a los diputados. Se ataca al PSOE en la institución y ella está en Belén con los pastores. No hace ni caso. Mira, yo fui diputada al Congreso con Ana Pastor (PP) presidiendo la cámara y daba gusto. Le teníamos todos mucho respeto, porque ella se lo ganó”.
-¿Y la actitud de Manuel Domínguez con ella?
“Inaudita, por no tener que acudir a otros términos. Dice muy poco del PP”.
-¿Hay comportamientos violentos dentro de las cámaras?
“Suele confundirse la educación, el decoro parlamentario y el respeto adecuado de la libertad de expresión. No digo que ocurra siempre, pero sí con frecuencia”.
-¿Qué te parece el fenómeno de Vox?
“Pues muy mal. Tiene un discurso xenófobo y tampoco me parece bien que suelte las burradas que suelta habitualmente. Me recuerda a otras épocas, cuando pasabas junto a alguien que te sonreía en la calle de día y por la noche te venía a buscar a tu casa. A mí Vox me produce una mezcla de miedo y de pena”.
-No tienes tu lista para el Cabildo, queda mucho hasta mayo de 2027, pero sí tendrás a tu número 2, ¿no?
“Sí, será Aarón Afonso, que técnicamente es muy bueno y además una magnífica persona”.
(Como lo fue su padre, mi compañero y amigo Paco Afonso, inolvidable alcalde portuense, gobernador civil, compañero mío en el Colegio de los Agustinos, un gran político local, procedente de una familia a la que yo quiero mucho. Una anécdota: cuando el golpe de estado de Tejero, Paco, Salvador García Llanos y yo comíamos en La Riviera. Nos avisó el policía municipal, conductor de Paco, de lo que estaba pasando en Madrid. Le pedí a Paco que tuviera mucho cuidado y que la casa de mi familia –que era un lugar seguro— estaba abierta para él y la suya. Eran los primeros momentos de aquella terrible incertidumbre en que volvieron las dos Españas. Luego me fui al periódico, a este mismo, a editorializar contra el golpe).
-¿Cómo ves a la prensa de este país, Tamara?
“Fatal, cualquiera es periodista, cualquiera opina, cualquiera emite “su” noticia, sin que se contraste suficientemente. Yo creo, desde fuera, que son malos tiempos para la prensa y con lo de prensa englobo a todos los medios, claro”.
-¿Es el PSOE una secta, como algunos opinan?
“Rotundamente, no. Si en el PSOE reinara el pensamiento único, los Page, etcétera, no existirían. Lo que sí exige el partido es que se discrepe dentro de los órganos del mismo, no en los medios de comunicación, que no son buenos escenarios”.
-Algunos echan de menos al viejo PSOE.
“Porque no se dan cuenta de que los tiempos han cambiado ni de que es preciso adaptarse. Puede que echen de menos aquellas asambleas y aquella forma de proceder, pero es que estamos en 2026 y todo es distinto”.
-Vuelvo a la isla. Rosa Dávila dijo que en 90 días arreglaba el tráfico. Y ahí lo tienes, más caótico que cuando ella entró a gobernar en el Cabildo.
“Ni en 90 días, ni en todo su mandato ha hecho nada por arreglarlo. Yo llevo 30 años en cola del Puerto de la Cruz a Santa Cruz. El engaño es malo, tiene las patas cortas. La isla requiere obras públicas, descentralización y apostar por las verdaderas necesidades. Mira, por ejemplo, los hospitales; el del Norte es una residencia de ancianos y el del Sur una promesa eterna. Pedro Martín logró un acuerdo con el Gobierno de Ángel Víctor Torres, que dejó 40 millones para dotarlo. Y nada. Coalición Canaria piensa que con publicidad se cubren sus expectativas y engañan a los ciudadanos para intentar ganar las elecciones. El PP, igual. Eso se acabó. Hay que poner proyectos sobre la mesa y cumplirlos”.
-Publicidad y propaganda, tienes toda la razón.
“Yo creo que sí, porque a los políticos se les debe conocer y recordar por sus obras, a los buenos gestores no les hacen tanta falta los medios de comunicación si son capaces de sacar adelante los proyectos pendientes. El mejor periódico es una buena gestión”.
-Bueno, Tamara, tú y yo somos del Puerto. ¿Cómo lo ves?
“Yo sé que tú le tienes afecto a Marco, nuestro candidato. Hasta ahora, el mar no daba votos, pero es preciso que funcione esa depuradora y que se arreglen los emisarios. ¿Cuántas veces se abre y se cierra Playa Jardín? Ha habido alertas de riesgo sanitario grave. Me preocupa la situación. Es una pena que no se haya adaptado la Playa de Martiánez, que sería una excelente zona de baño. Sería también muy bueno para los portuenses que el PSOE volviera a gobernar”.
-¿Y cuáles serían las tres grandes líneas de tu programa para el Cabildo de Tenerife, si resultaras elegida presidenta?
“El saneamiento completo de la isla, para evitar las aguas fecales, como prioridad número uno. Segundo, la creación de una empresa pública de vivienda. Y después, la movilidad, por supuesto. No me olvido de las tasas para pernoctar en los espacios protegidos, con los canarios exentos, y la regulación de los accesos a estas zonas”.
-Oye, una curiosidad, ¿dónde lo pasaste peor en tu época de concejal?
“En las procesiones. No las soporto y más vestida de negro. En Las Palmas, las señoras van de colorines”.
-Tienes toda la razón.
“Puede que parezca frívolo, pero para mí fue una tortura. Menos mal que ahora no tengo que ir a ninguna, al menos en lo que pueda”.
-Pues prepárate para el día de la Candelaria, si sales elegida presidenta del Cabildo. Tortura china.