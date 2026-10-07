Tamara Raya exige retirar los peajes del plan de movilidad: “¿Te imaginas pagar por circular en las autopistas de Tenerife?”

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha exigido este miércoles a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que retire del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) la posibilidad de implantar peajes y tarifas por congestión en varios tramos de las principales autopistas de la Isla.
Raya sostiene que el rechazo expresado posteriormente por Dávila a los peajes debe traducirse en una modificación formal del documento aprobado. “Lo que le exigimos desde el Partido Socialista a la presidenta del Cabildo, a Rosa Dávila, es que retire esa posibilidad del plan, no solo que rectifique, sino que lo retire del papel”, afirma en un comunicado difundido este miércoles.
La dirigente socialista centra sus críticas en el efecto que, a su juicio, tendría una eventual aplicación de estos cobros sobre quienes dependen del vehículo privado para desplazarse a diario.
“Los trabajadores no pueden acabar pagando por sufrir las colas”, sostiene Raya, que reclama más alternativas de transporte público antes de plantear nuevas tarifas a la circulación.
El PSOE pide eliminar los peajes del PIMSIT
Según el comunicado socialista, el PIMSIT contempla la posibilidad de implantar peajes y tarifas por congestión en determinados tramos de la TF-1, la TF-5 y la TF-2, con un horizonte temporal situado en 2032-2033 y una inversión prevista de 10 millones de euros.
El propio PSOE precisa, no obstante, que la inclusión de esta medida en el plan no significa que el cobro vaya a comenzar de forma inmediata. Su eventual aplicación requeriría cambios en la legislación canaria.
Raya cuestiona además la posición mantenida por la presidenta insular. Según expone el PSOE, Dávila defendió públicamente el PIMSIT el pasado 2 de octubre, durante el pleno en el que se dio cuenta de su aprobación definitiva, y rechazó después la posibilidad de implantar peajes.
“¿No conocía el contenido del documento que estaba defendiendo o ha cambiado de posición cuando los peajes han llegado a los titulares?”, plantea Raya.
La secretaria general añade que “cualquiera de las dos posibilidades exige una explicación” y reclama al Gobierno insular que aclare cómo piensa modificar el documento.
Raya pone el foco en quienes dependen del coche
El PSOE argumenta que una eventual tarifa por circular afectaría especialmente a trabajadores, estudiantes, familias y personas que necesitan desplazarse para acudir a centros sanitarios.
Raya sostiene que muchos de estos desplazamientos se producen en vehículo privado porque las conexiones de transporte público no permiten cubrir determinados horarios o trayectos de forma adecuada.
“Hay trabajadores que utilizan el coche porque no tienen una guagua que les permita llegar a tiempo, porque necesitan varios transbordos o porque terminan su jornada cuando ya no disponen de un servicio adecuado”, afirma.
A partir de ese argumento, la dirigente socialista considera que introducir un cobro supondría “penalizarlos por una carencia que las administraciones deben resolver”.
El PSOE también vincula su crítica al recargo sobre el combustible
Raya relaciona además este debate con el recargo sobre los carburantes implantado por el Cabildo, al que se refiere como “céntimo forestal”.
“Los tinerfeños ya pagan el céntimo de Rosa Dávila cuando repostan. No podemos aceptar que la respuesta a los problemas de movilidad sea seguir cargando el coste sobre quienes necesitan desplazarse cada día”, señala.
La secretaria general del PSOE de Tenerife reclama finalmente que el Gobierno insular impulse la modificación correspondiente del PIMSIT y explique públicamente cómo y cuándo pretende hacerlo.
“Si la presidenta asegura que no va a cobrar a los tinerfeños por desplazarse, debe respaldar sus palabras con una decisión: retirar esa medida del documento aprobado”, concluye Raya.