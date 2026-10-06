Dávila cierra la puerta a los peajes en Tenerife: “El atasco no se resuelve cobrando”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha descartado este martes la implantación de peajes en la TF-1 y la TF-5 y ha asegurado que el actual Gobierno insular no trabaja para cobrar a los conductores por utilizar las principales autopistas de la Isla.
“No soy partidaria de poner peajes en las carreteras de Tenerife. No vamos a hacer pagar a los tinerfeños por desplazarse”, ha afirmado Dávila después de conocerse que el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) contempla sistemas de tarificación como una de las posibilidades para gestionar el tráfico.
La presidenta ha tratado de separar la inclusión de esta alternativa en el documento de una decisión política para ejecutarla. “Una cosa es que un documento de planificación estudie diferentes alternativas para el futuro y otra muy distinta que exista una decisión política para aplicarlas”, ha señalado.
“No existe ninguna decisión de este Gobierno para implantar un peaje en la TF-1 o en la TF-5”, ha insistido.
Dávila señala a la planificación iniciada en el anterior mandato
La presidenta del Cabildo sostiene que la posibilidad de establecer sistemas de tarificación por el uso de determinadas carreteras procede de la planificación iniciada durante la anterior etapa socialista al frente de la Corporación.
Según Dávila, esta alternativa ya aparecía en la elaboración del documento de avance y no fue eliminada durante los procesos posteriores de participación. “Es importante poner las cosas en su sitio. Esto no es una propuesta que haya planteado este Gobierno ni una decisión que hayamos adoptado nosotros”, ha defendido.
El PIMSIT es el documento con el que el Cabildo planifica la movilidad de Tenerife durante las próximas dos décadas. Su versión definitiva incluye distintas alternativas relacionadas con el transporte público, las carreteras, la intermodalidad y la gestión del vehículo privado.
Entre ellas figura la posibilidad de introducir sistemas de tarificación por congestión. Su inclusión en el plan, sin embargo, no implica por sí misma que vayan a aplicarse.
“El atasco no se resuelve cobrando por pasar”
Dávila considera que antes de plantear medidas económicas para reducir el uso del coche deben existir alternativas competitivas para quienes se desplazan diariamente. “No podemos pedirle a una persona que deje el coche si antes no le damos una guagua que funcione, una frecuencia adecuada, un carril BUS-VAO o una alternativa de transporte que le permita llegar a tiempo a su trabajo”, ha explicado.
La presidenta ha resumido su posición con otra afirmación: “El atasco no se resuelve cobrando por pasar”. Según ha defendido, la estrategia insular debe pasar por aumentar la capacidad y las frecuencias del transporte público, mejorar el servicio de TITSA, desarrollar los carriles BUS-VAO y los aparcamientos disuasorios y facilitar la combinación de distintos medios de transporte.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, también ha insistido en distinguir entre las opciones analizadas en un documento de planificación y las medidas que finalmente decide ejecutar un Gobierno. “El PIMSIT estudia diferentes posibilidades, pero la inclusión de una medida en un escenario de futuro no significa que esté decidido llevarla a cabo”, ha señalado.
García ha defendido igualmente que la prioridad pasa por ofrecer alternativas al vehículo privado antes de estudiar cualquier sistema de tarificación.
El objetivo, ha añadido, es que los ciudadanos puedan elegir el transporte público porque sea “una opción competitiva, cómoda y eficiente” y no porque desplazarse en coche resulte más caro. Dávila ha cerrado el debate reiterando su rechazo a los peajes: “Que nadie tenga ninguna duda: no estamos trabajando para poner peajes en la TF-1 y la TF-5”.