Dos jóvenes de 25 años, heridos en un accidente de moto en Tenerife

Dos jóvenes de 25 años, un hombre y una mujer, han resultado heridos de carácter moderado tras sufrir una caída de motocicleta en Tenerife durante la tarde de este domingo, 18 de octubre. El accidente se produjo en la carretera TF-28, a su paso por el municipio de Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente tuvo lugar a las 14.39 horas, a la altura del kilómetro 19 de la citada vía. A esa hora, el servicio de emergencias recibió una alerta en la que se comunicaba la caída de una motocicleta con dos personas afectadas.
El 1-1-2 activó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y movilizó a agentes de la Guardia Civil.
Los dos heridos fueron trasladados al hospital
A su llegada al lugar del accidente, el personal sanitario atendió a los dos ocupantes de la motocicleta.
El hombre, de 25 años, presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La mujer, también de 25 años, sufrió varias contusiones de carácter moderado y fue evacuada al mismo centro hospitalario.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona e instruyeron las diligencias correspondientes.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron la caída de la motocicleta.