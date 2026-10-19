El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias activa su tercera remesa de bonos: cómo conseguirlos

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias activa este lunes, 19 de octubre, su tercera remesa de bonos, con descuentos de hasta 450 euros para sustituir aparatos antiguos por modelos más eficientes. Las solicitudes se tramitan por Internet y las ayudas se aplican directamente en los comercios adheridos, siempre que se cumplan los requisitos.
La iniciativa, financiada por el Gobierno de Canarias y gestionada por Femete y Femepa, dispone de un presupuesto global de 1,6 millones de euros. Hasta el pasado 15 de octubre se habían canjeado 4.547 bonos por un importe de 803.790 euros, según las entidades gestoras.
El programa permite renovar frigoríficos combi, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción. Su finalidad es reducir el consumo eléctrico de los hogares mediante la sustitución de electrodomésticos antiguos por otros de mayor eficiencia energética.
Cuánto dinero puedes recibir con el Plan Renove de Canarias
Las cantidades dependen del electrodoméstico que se adquiera, su clasificación energética y la condición de consumidor general o vulnerable.
Según la información publicada en la web oficial del Plan Renove, las ayudas máximas son las siguientes:
– Frigoríficos combi: hasta 250 euros para consumidores generales y 450 euros para consumidores vulnerables si son de clase A. Para los de clase B, las ayudas son de 200 y 350 euros, respectivamente, mientras que para los de clase C se reducen a 120 y 230 euros.
– Lavavajillas: hasta 180 euros para consumidores generales y 330 euros para vulnerables en modelos de clase A. En los de clase B, las cantidades son de 120 y 230 euros, respectivamente.
– Lavadoras: hasta 120 euros para consumidores generales y 230 euros para vulnerables, siempre que sean de clase A.
– Secadoras: hasta 190 euros para consumidores generales y 350 euros para vulnerables en modelos de clase A. Para los de clase B, las ayudas son de 120 y 230 euros, respectivamente.
– Placas de inducción: hasta 70 euros para consumidores generales y 140 euros para consumidores vulnerables.
Las personas beneficiarias pueden sustituir hasta cinco electrodomésticos, con un máximo de uno por cada categoría incluida en el programa.
Cómo solicitar los nuevos bonos desde el 19 de octubre
Para acceder a las ayudas del Plan Renove, los interesados deben entrar en la plataforma gestion.planrenovecanarias.es y tramitar su solicitud.
Una vez concedido el bono, deberán acudir a un establecimiento adherido, presentar el código correspondiente y formalizar la compra. El comercio comprobará su validez y aplicará el descuento directamente en la factura.
Es imprescindible obtener el bono antes de comprar el electrodoméstico. También es obligatoria la retirada del aparato antiguo, que deberá gestionarse a través de los canales autorizados para residuos eléctricos y electrónicos.
El programa cuenta actualmente con 217 establecimientos adheridos en Canarias.
El plazo para utilizar los bonos es de 15 días
Uno de los aspectos más importantes de esta tercera remesa es el plazo para aprovechar la subvención.
Los beneficiarios disponen de 15 días naturales desde la emisión del bono para utilizarlo. Esto significa que también cuentan los sábados, domingos y festivos.
El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, ha insistido en la importancia de respetar este periodo y acudir cuanto antes a un establecimiento participante.
“Ahora es esencial usar correctamente el bono. El plazo de 15 días naturales empieza en el momento en que se genera el bono, que debe presentarse antes de realizar la compra”, ha explicado.
Si el bono caduca sin utilizarse, los fondos reservados vuelven a estar disponibles para otras solicitudes.
Según los últimos datos del programa, 1.577 bonos concedidos permanecían pendientes de canje a fecha de 15 de octubre.
Más de 4.500 electrodomésticos renovados en Canarias
El Plan Renove ya ha permitido sustituir 4.547 aparatos domésticos en las Islas.
Las estimaciones técnicas realizadas sobre 3.938 equipos renovados calculan un ahorro de 476,2 megavatios hora de electricidad al año, además de una reducción de 262,4 toneladas anuales de dióxido de carbono equivalente.
Las ayudas se conceden según la disponibilidad de fondos asignados a cada isla. Por ello, la activación de la tercera remesa no garantiza que todos los solicitantes puedan obtener un bono.
Las personas interesadas pueden consultar las condiciones, los establecimientos adheridos y los detalles de las ayudas en la página oficial del Plan Renove.