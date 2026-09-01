Canarias dará hasta 450 euros para renovar electrodomésticos: ya hay fecha para pedir la ayuda

El Gobierno de Canarias ha presentado este martes el plan Renove de electrodomésticos, una iniciativa que contará con 1,6 millones de euros de presupuesto que se repartirán en bonos con ayudas de hasta 250 euros de carácter general y 450 para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de promover la sustitución de aparatos antiguos por otros de mayor eficiencia energética.
El anuncio ha tenido lugar en la sede de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete) en Tenerife y ha contado con la presencia del vicepresidente del gobierno autonómico, Manuel Domínguez, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, así como del presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, y de Femepa, Patricia Jiménez.
El plan, que comenzará a funcionar a partir del 15 de septiembre con la apertura de la solicitud de los bonos, que deberán obtenerse antes de la compra en los establecimientos adheridos, y permitirá renovar hasta cinco electrodomésticos por persona.
Entre ellos se encuentran frigoríficos “combi”, lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción, además de incluir durante el proceso la entrega del aparato antiguo a renovar como residuo, lo que según los organizadores permitirá combinar el ahorro energético de los hogares con el apoyo económico a las personas compradoras, la dinamización de las tiendas y la correcta gestión de los electrodomésticos retirados.
Domínguez ha señalado que “no ha sido fácil” que este proyecto saliera adelante, ya que han tenido varios obstáculos que esquivar, porque no “hay antecedentes” de una iniciativa como esta que puede ayudar a ahorrar “cerca de 1.000 euros anuales” a los hogares que tengan todos sus electrodomésticos renovados de bajo consumo.
“La economía va bien cuando se nota en la población y se nota cuando la gente consigue trabajo, las familias ahorran y el comercio vende más (…) El objetivo es claro: ayudar al comercio local, ayudar a las familias canarias, particularmente a aquellas que tienen más dificultades económicas y ayudar a la descarbonización en nuestra tierra”, ha indicado el vicepresidente de Canarias.
En este sentido, ha continuado Domínguez, el plan Renove ayudará a “avanzar hacia una transición ecológica y a una economía circular” que podría beneficiar a unas 10.000 familias en todo el archipiélago, gracias a una colaboración estrecha con la patronal, a la que ha agradecido el esfuerzo para hacer llegar estos fondos hasta la ciudadanía.
Las personas interesadas en estas ayudas deberán solicitar el bono antes de adquirir el electrodoméstico, a través de una plataforma digital, donde será posible acreditar la situación de vulnerabilidad para acceder a las cuantías reforzadas, y tendrán un plazo de 15 días para canjearlo en una de las tiendas adheridas al programa.
La campaña está prevista que se desarrolle hasta el 15 de diciembre de 2026, siempre condicionada a la disponibilidad de los fondos, que ascienden a 1,6 millones de euros con una dotación inicial de 800.000 para cada provincia.