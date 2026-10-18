Tu vecino sube la bicicleta en el ascensor: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Subir una bicicleta en el ascensor de una comunidad de vecinos no está prohibido de forma general en España. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal permite establecer normas para utilizar este elemento común y limitar determinadas prácticas cuando existan motivos justificados. La decisión depende de las reglas del edificio y del tipo de restricción.
El uso del ascensor para transportar bicicletas puede provocar desacuerdos entre propietarios, especialmente cuando se producen golpes, desperfectos o dificultades para compartirlo. La legislación contempla mecanismos para regular estas situaciones, aunque también establece límites a las decisiones de las comunidades.
La clave está en los artículos 6 y 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regulan, respectivamente, las normas de convivencia y determinadas actividades prohibidas en los edificios.
Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre subir bicicletas en el ascensor
El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades establecer normas de régimen interior para garantizar la convivencia y el uso adecuado de los servicios e instalaciones comunes.
Esto incluye el ascensor, por lo que los propietarios pueden acordar condiciones para transportar bicicletas, siempre dentro de los límites legales y estatutarios.
Por ejemplo, una comunidad puede plantear medidas para evitar golpes en las puertas, daños en las paredes de la cabina o situaciones que dificulten el uso normal del ascensor.
No obstante, una norma interna no puede contradecir la legislación ni vulnerar injustificadamente los derechos de los propietarios.
Por tanto, que un vecino utilice el ascensor para subir su bicicleta no supone, por sí solo, una infracción de la Ley de Propiedad Horizontal.
Cuándo puede intervenir la comunidad: el artículo 7.2
El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios y ocupantes no pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para el inmueble o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Esta regulación puede resultar relevante cuando el uso del ascensor provoca daños o constituye una actividad que cumple los requisitos previstos en el artículo.
Sin embargo, transportar una bicicleta no equivale automáticamente a desarrollar una actividad molesta o peligrosa.
Para recurrir al procedimiento de cesación previsto en este artículo, deben concurrir las circunstancias legales correspondientes.
Si se produce una actividad prohibida, el presidente de la comunidad puede requerir formalmente su cese. Si continúa, podrá promover acciones judiciales con la autorización previa de la junta de propietarios.
La existencia de una queja vecinal, por sí sola, no determina que se esté incumpliendo el artículo 7.2.
¿Puede la comunidad votar una prohibición?
Las comunidades de propietarios pueden aprobar normas para organizar el uso de sus instalaciones compartidas.
El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las mayorías necesarias para adoptar acuerdos. Las normas ordinarias de régimen interior pueden aprobarse mediante el régimen general de mayorías, que tiene en cuenta tanto el número de propietarios como sus cuotas de participación.
En segunda convocatoria, para los acuerdos sujetos a ese régimen general, puede bastar la mayoría de los asistentes que represente más de la mitad de las cuotas presentes.
No obstante, debe distinguirse entre aprobar condiciones razonables para utilizar el ascensor y establecer una prohibición absoluta que afecte a los derechos de uso de los propietarios.
No todas las restricciones pueden aprobarse necesariamente por mayoría simple. Si una medida supone modificar los estatutos o afecta a derechos reconocidos, habrá que estudiar su alcance y las mayorías exigibles.
En consecuencia, una votación favorable no garantiza por sí sola que cualquier prohibición sea válida.
Qué hacer si los vecinos aprueban una restricción
Los propietarios que consideren que una norma vulnera sus derechos pueden recurrir a los tribunales en los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Este precepto permite impugnar acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, gravemente perjudiciales para determinados propietarios o adoptados con abuso de derecho.
La impugnación está sujeta a requisitos y plazos legales, por lo que no basta con expresar el desacuerdo con la decisión.
Antes de llegar a esa situación, la comunidad puede valorar alternativas menos restrictivas, como exigir que las bicicletas se transporten sin causar desperfectos, respetar la capacidad del ascensor o habilitar espacios apropiados para guardarlas.
En definitiva, la Ley de Propiedad Horizontal permite regular el transporte de bicicletas en el ascensor, pero no establece una prohibición general. La validez de cada restricción dependerá de su contenido, justificación y forma de aprobación.