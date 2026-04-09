Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: el cambio legal para embargar bienes a los vecinos que no pagan

La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades de vecinos reclamar deudas por impagos mediante el artículo 21. Esta normativa facilita la recuperación de cuotas pendientes a través de procesos judiciales, privación del voto o embargos. Los propietarios cuentan ahora con herramientas legales más ágiles para combatir la morosidad en los edificios.
En Canarias, donde el auge de los pisos turísticos y el mantenimiento de complejos residenciales genera tensiones, el cumplimiento de la LPH es fundamental. Las comunidades isleñas aplican con rigor estas medidas para garantizar la solvencia de sus cuentas frente a los impagos. El artículo 21 de la ley se centra específicamente en el cobro de los gastos comunes.
Los propietarios pueden reclamar deudas menores a 2.000 euros de forma simplificada. La normativa actual obliga a todos los vecinos a contribuir al sostenimiento del edificio según su cuota de participación. Si un vecino no paga, la junta puede suspender su derecho a voto de forma inmediata.
La reforma busca proteger a la mayoría frente a la falta de compromiso de unos pocos. El procedimiento legal comienza con una comunicación formal al deudor. Los administradores suelen utilizar un burofax o una notificación notarial para asegurar la validez legal del aviso. Si el impago persiste, los tribunales pueden ordenar el embargo de bienes financieros o inmuebles del titular.
La legislación actual también regula otros aspectos clave como el control de las viviendas vacacionales. Las comunidades pueden limitar esta actividad con el voto de las tres quintas partes de los propietarios. Esta medida resulta especialmente relevante en zonas turísticas de Tenerife y Gran Canaria.
La digitalización es otro pilar de la reforma de 2025. Se fomenta el uso de plataformas para la gestión administrativa y las juntas telemáticas. Esto facilita la transparencia y agiliza la toma de decisiones en edificios con propietarios que residen fuera de las islas.
Los mayores de 70 años y personas con discapacidad tienen nuevos derechos garantizados. Pueden exigir la eliminación de barreras arquitectónicas de forma obligatoria. La comunidad debe asumir las obras para asegurar la accesibilidad universal en todas las zonas comunes del edificio.