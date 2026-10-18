Canarias.com incorpora a su flota uno de los automóviles más lujosos del mundo

El lujo también circula por las carreteras de Tenerife. Y lo hace ahora a bordo de uno de los automóviles más exclusivos y sofisticados del mundo. El Grupo Canarias.com ha incorporado a su flota un Mercedes-Maybach, un vehículo que representa la cúspide de la ingeniería, la tecnología y el refinamiento de la prestigiosa firma alemana, situado en el reducido segmento del automóvil de ultralujo en el que compiten marcas legendarias como Rolls-Royce y Bentley.
La incorporación de este automóvil supone un nuevo paso en la estrategia de diversificación y especialización del grupo empresarial tinerfeño, que ha ido ampliando sus actividades para atender las distintas necesidades de un mercado turístico cada vez más segmentado, en el que los servicios personalizados y las experiencias exclusivas adquieren un protagonismo creciente.
El Mercedes-Maybach no es un automóvil convencional. Concebido para ofrecer una experiencia de viaje comparable a la primera clase de la aviación comercial, destaca por un habitáculo en el que prácticamente cada detalle está pensado para el bienestar de sus ocupantes.
Una nueva dimensión del transporte privado
El vehículo se integra en la actividad de Bahia Cars – Canarias.com, la división especializada en transporte privado del grupo, que dispone de 29 licencias VTC y presta servicios de traslados personalizados, vehículos con chófer y transporte a través de la plataforma Uber.
Esta compañía cuenta con una flota diversificada de berlinas, monovolúmenes, minibuses y automóviles de alta gama, lo que le permite atender tanto desplazamientos individuales como servicios para grupos, clientes corporativos y visitantes que demandan soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades.
La empresa dispone, además, de certificación de calidad AENOR, un elemento que adquiere especial relevancia en una actividad donde la organización del servicio, la atención al cliente y los estándares operativos resultan determinantes.
La incorporación de un Mercedes-Maybach amplía así las posibilidades de un segmento muy específico del transporte privado, vinculado al turismo de alto poder adquisitivo y a una demanda que no se limita al desplazamiento entre dos puntos, sino que concede una importancia creciente a la privacidad, la comodidad y la personalización.
Más de 1.200 vehículos y 150 trabajadores
Detrás de este grupo empresarial se encuentra Juan Vallecillo, fundador y principal artífice de su crecimiento y consolidación. Vinculado al turismo de Tenerife desde la década de los setenta, su visión empresarial y su apuesta por la diversificación han convertido a Canarias.com en un grupo con una destacada presencia en diferentes ámbitos de la industria turística del Archipiélago.
El Grupo Canarias.com reúne actualmente cuatro grandes áreas de negocio: alquiler de automóviles, transporte privado, excursiones y alojamiento vacacional de lujo. Su plantilla supera los 150 trabajadores, distribuidos entre las distintas actividades de la organización.
El alquiler de vehículos constituye el principal negocio del grupo. A través de Canarias.com Rent a Car, la compañía dispone de una flota superior a los 1.200 automóviles y una red de 26 oficinas repartidas por Tenerife, con servicios dirigidos tanto a residentes como a visitantes.
Esta implantación permite atender una demanda de movilidad especialmente relevante en una isla donde el automóvil continúa siendo uno de los medios más utilizados para desplazarse entre los principales núcleos turísticos, las zonas comerciales y los numerosos enclaves naturales del territorio.
La compañía ha complementado esta actividad con una oferta de excursiones y experiencias turísticas, destinada a quienes desean conocer Tenerife mediante propuestas organizadas durante su estancia.
Del automóvil de lujo a las villas exclusivas
La diversificación empresarial de Canarias.com alcanza también al alojamiento vacacional de alta gama. El grupo dispone de diez villas de lujo destinadas al alquiler turístico, una modalidad orientada a visitantes que buscan mayor independencia, privacidad y espacios de uso exclusivo durante sus vacaciones.
Esta línea de actividad complementa los servicios de movilidad y transporte privado, configurando una oferta que abarca distintas fases de la experiencia del visitante, desde sus desplazamientos por la isla hasta las actividades de ocio y el alojamiento.
La llegada del Mercedes-Maybach a la flota de Canarias.com representa, en este contexto, algo más que la incorporación de un automóvil excepcional. Es también una muestra de cómo determinadas empresas turísticas de la isla están ampliando su actividad hacia servicios cada vez más especializados, en un mercado donde la exclusividad, la atención personalizada y la calidad de la experiencia forman parte de las nuevas exigencias del viajero.