Canarias costeará hasta el 60% de la instalación de placas solares en viviendas

El Gobierno de Canarias ha destinado cinco millones de euros al sector residencial, dentro de los 18,46 millones de euros consignados este año a las ayudas de Transición Verde, con el objetivo de mantener el impulso al autoconsumo fotovoltaico.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, ha explicado este viernes en comisión parlamentaria que estas subvenciones, financiadas a través del programa FEDER Canarias 2021-2027, permiten dar continuidad al apoyo a las instalaciones individuales y compartidas.
Zapata ha indicado que las ayudas pueden cubrir hasta el 50 % de los costes subvencionables para particulares y el 60 % para comunidades de propietarios.
Además, se ha reservado un millón de euros para comunidades energéticas.
La convocatoria contempla instalaciones fotovoltaicas, mejoras de eficiencia energética y sistemas de almacenamiento, que permiten utilizar durante la noche parte de la electricidad generada durante el día y reducir la energía adquirida de la red.
El consejero ha señalado que el objetivo es facilitar que más familias produzcan su propia energía y reduzcan la factura eléctrica, y ha defendido las fórmulas colectivas para que el autoconsumo también esté al alcance de quienes viven en edificios y no disponen de una cubierta propia.
Zapata ha recordado que el Ministerio no atendió la petición del Ejecutivo canario de ampliar hasta finales de 2026 los plazos para culminar los proyectos de la Estrategia de Energía Sostenible en Islas financiados con fondos europeos.
“Ahora lo que nos corresponde es dar continuidad a ese trabajo”, ha afirmado el consejero, quien ha defendido la necesidad de mantener otras vías de financiación ante las dificultades que supone la inversión inicial para las familias.
Según los datos del Gobierno de Canarias correspondientes a junio de 2026, el archipiélago contaba con 24.817 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, con una potencia conjunta de 302,6 megavatios.
De ellas, unas 21.400 correspondían al sector residencial.
Entre el cierre de 2025 y el 17 de junio de este año se incorporaron 56,5 megavatios de potencia, frente a los 54 megavatios añadidos durante todo 2025, ha detallado Zapata.
El consejero ha subrayado que más de 24.000 instalaciones se encuentran en cubiertas y azoteas, lo que permite generar energía limpia sin ocupar nuevos terrenos, una cuestión que ha considerado relevante en un territorio limitado como el canario.
Zapata ha concluido que el compromiso del Gobierno es consolidar los avances y ampliar el número de hogares que puedan beneficiarse del autoconsumo, además de facilitar información y acompañamiento a las familias sobre las ayudas disponibles y su tramitación.
Zapata afirma que el autoconsumo no basta para descarbonizar Canarias
Asimismo, Mariano Zapata ha afirmado que el autoconsumo fotovoltaico, pese al crecimiento registrado durante esta legislatura, no es suficiente por sí solo para descarbonizar el archipiélago, que necesita desarrollar más instalaciones de generación renovable para reducir su dependencia de los combustibles fósiles..
El consejero ha defendido la necesidad de seguir impulsando estas instalaciones en viviendas y empresas para reducir la factura eléctrica, pero ha advertido de que las cubiertas de los edificios, las azoteas y otros espacios antropizados no permiten cubrir todas las necesidades energéticas del archipiélago.
Como ejemplo, ha indicado que Fuerteventura cuenta actualmente con 27 megavatios de autoconsumo y tiene capacidad para alcanzar los 80 megavatios en espacios ya antropizados, lo que supondría casi cuadruplicar la potencia instalada.
Sin embargo, ha añadido que, incluso con ese incremento, seguiría siendo necesario disponer de suelo para desarrollar el resto de la generación renovable necesaria.
Zapata ha asegurado que el Gobierno seguirá impulsando el autoconsumo y las ayudas, entre ellas las financiadas con fondos FEDER, pero ha insistido en que el objetivo final es avanzar hacia la descarbonización y la independencia energética de Canarias para reducir la dependencia exterior y abaratar la electricidad.