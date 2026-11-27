La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino inauguró ayer jueves 26 de noviembre, los Belenes Solidarios que durante el mes de diciembre y hasta el 8 de enero, permanecerán expuestos en las tiendas HiperDino Parque Boulevar en Santa Cruz de Tenerife y en HiperDino Arucas en Gran Canaria.
Inspirado en la obra “Cuento de Navidad” del novelista británico, Charles Dickens, el belén solidario de Arucas, contará con cerca de 400 piezas de artesanía, que recorrerá a través de diferentes pasajes, cómo celebra la Navidad una capital europea del siglo XVIII. “Una ciudad monumental europea con escenografía propia, que inspirada en la popular obra “Cuento de Navidad” contará con sus casas señoriales, envueltas en la nieve; con farolas encendidas, con comercios abiertos con juguetes y vajillas, y con personajes ataviados con el vestuario típico de la época. En definitiva este año, reinventamos nuestro Belén Solidario para representar en la ciudad de Arucas un belén innovador, con una esencia diferente, muy mágico y con detalles jamás vistos hasta la fecha”, ha manifestado el belenista, Fernando Benítez.
En cuanto al Belén que el reputado belenista ha compuesto en el HiperDino Parque Boulevar en Santa Cruz de Tenerife, Benitez ha detallado que éste estará formado por 200 piezas, y hará un recorrido por las distintas etapas vitales del ser humano “contaremos la historia de la vida del ser humano, desde el nacimiento, a la niñez, la adolescencia y la edad adulta, con situaciones de vida que muchas familias y hogares canarios han vivido como la emigración, el primer amor o la enfermedad. En definitiva, son dos piezas artísticas, la de Arucas y la de Parque Boulevar con dos conceptos diferentes pero con una base ideológica y emocional similar, sustentada en destacar la importancia de la solidaridad y la bondad del ser humano”, ha recalcado Benítez.
Por su parte, la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, que inauguró ayer jueves 26 de noviembre, el Belén Solidario de Arucas, en un acto al que asistió el Vicepresidente Primero y Consejero de Gobierno de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y el Alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, destacó que “los belenes solidarios nacen como piezas claves para volcar el compromiso de HiperDino y de la Fundación DinoSol con las personas que peor lo están pasando, y también con los colectivos que trabajan con las personas vulnerables”.
En ese sentido, añadió que este año precisamente las recaudaciones que se realicen, a través de ambos belenes irán destinadas a las Asociaciones, Aspercan y APNALP, respectivamente, que trabajan en la orientación y el asesoramiento a las familias con algún miembro con Autismo, que también ofrecen apoyo y atención diurna a las personas TEA y brindan la prestación de Respiro familiar, tan importante como necesaria. “Nuestra recaudación irá destinada a ellos, como apoyo y como colaboración para que sigan trabajando con el ahínco y el compromiso con el que lo hacen. Su labor es indispensable y fundamental y por ello, también quiero agradecerles su labor diaria”, señaló Domínguez.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.