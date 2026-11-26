El nuevo real decreto-ley con medidas fiscales y de simplificación administrativa para los trabajadores autónomos entra en vigor este jueves, 26 de noviembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma incluye deducciones mayores en el IRPF, cambios en los pagos fraccionados y una declaración anual del IVA para pequeños empresarios y profesionales. También retrasa la implantación de Verifactu hasta octubre de 2028.
Aunque el texto legal comienza a aplicarse desde hoy, algunos de sus principales cambios tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2027. Además, el real decreto-ley deberá ser sometido a convalidación parlamentaria en el plazo de un mes.
Más deducciones en el IRPF para los autónomos
Una de las principales novedades afecta a los profesionales que tributan en estimación directa. La deducción por provisiones y gastos de difícil justificación aumenta del 5% al 10%, mientras que el límite máximo pasa de 2.000 a 3.000 euros.
Según los datos recogidos en la información sobre la norma, esta medida beneficiará a 1,6 millones de autónomos y supondrá un ahorro estimado de 362 millones de euros. Además, tendrá efectos sobre el ejercicio fiscal de 2026.
Los trabajadores por cuenta propia que tributan por módulos también tendrán una reducción mayor del rendimiento neto. El porcentaje pasa del 5% al 10% para 2026, mientras que en las actividades agrícolas alcanzará el 15%.
Cambios en los pagos fraccionados del IRPF desde 2027
El decreto introduce modificaciones para los autónomos que tributan en estimación directa.
En concreto, quienes facturen menos de 85.000 euros podrán quedar exonerados de presentar pagos fraccionados cuando la cuota diferencial del último periodo declarado sea negativa o superior a los pagos realizados.
La norma también reduce del 20% al 19% el tipo de los pagos fraccionados para los profesionales con una facturación inferior a 250.000 euros que deban seguir presentándolos.
Además, estos autónomos podrán optar por calcular sus pagos de 2027 tomando como referencia el rendimiento neto obtenido en 2025 y aplicando el tipo medio de gravamen general de ese ejercicio. El resultado se distribuirá entre los cuatro pagos fraccionados del año.
Una única declaración anual del IVA para pequeños autónomos
Otra de las novedades destacadas es la creación de un régimen especial de declaración del IVA para autónomos y pequeños empresarios con una facturación inferior a 85.000 euros.
El sistema permitirá sustituir las cuatro autoliquidaciones trimestrales por una única declaración anual. En su lugar, los contribuyentes tendrán que realizar tres pagos a cuenta: el 20 de abril, el 20 de julio y el 20 de octubre.
La Agencia Tributaria calculará esos importes tomando como referencia la cuota del ejercicio anterior y dividiéndola entre cuatro.
La adhesión a este régimen será voluntaria. Los interesados podrán solicitarla durante marzo de 2027 y aplicarla durante todo ese ejercicio.
La medida podría alcanzar a 1,1 millones de autónomos y supondría, según las estimaciones difundidas, un ahorro de 577 millones de euros en liquidez.
Verifactu se retrasa hasta octubre de 2028
El real decreto-ley también modifica el calendario de implantación de Verifactu, el sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria.
Su entrada en vigor se aplaza hasta octubre de 2028, con el objetivo de acompasar su aplicación a la obligatoriedad de la factura electrónica para los trabajadores autónomos.
De esta forma, los profesionales y pequeños negocios dispondrán de más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos de facturación.