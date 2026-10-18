DIARIO DE AVISOS ficha al gran tenor Celso Albelo como colaborador

DIARIO DE AVISOS incorpora a sus páginas una firma de auténtico lujo: el tenor lagunero CELSO ALBELO, una de las grandes voces de la lírica internacional. En su primera columna, titulada Un tenor en la segunda función, el artista reflexiona sobre el precio personal del éxito, las ausencias familiares y la difícil conciliación entre la vocación profesional y la vida privada. Una conmovedora conversación con sus hijos, que le suplicaron que no volviera a marcharse, sirve de punto de partida para explorar el lado más humano del trabajo. Una nueva colaboración que nos permitirá descubrir, más allá de su extraordinaria voz, la sensibilidad y las reflexiones de un artista universal.
TE PUEDE INTERESAR