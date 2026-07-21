El tenor tinerfeño Celso Albelo sorprende al Teatro Real de Madrid con una camiseta de España: la ovación fue tremenda

El tenor tinerfeño Celso Albelo convirtió este lunes el saludo final de Il trovatore en el Teatro Real de Madrid en una inesperada celebración por el Mundial. El artista apareció ante el público con una camiseta de la selección española.
El gesto se produjo durante los aplausos finales y los bises de la última función de la ópera de Giuseppe Verdi. La aparición de Albelo con la camiseta de la Roja provocó una sonora reacción entre los asistentes.
La escena unió por unos instantes dos acontecimientos que coincidieron este lunes, 20 de julio, en Madrid. Mientras el Teatro Real cerraba su programación de Il trovatore, cerca de dos millones de personas participaron en el recibimiento organizado para la selección española tras conquistar su segundo Mundial.
España había derrotado el domingo a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva Jersey. Los jugadores regresaron al día siguiente a Madrid y completaron un recorrido por la ciudad que terminó con una celebración en la plaza de Cibeles.
Celso Albelo interpretó a Manrico en el Teatro Real
Albelo participó en Il trovatore como Manrico, uno de los personajes principales de la obra. El tenor lagunero tenía programadas funciones los días 1, 4, 15 y 20 de julio, según la agenda oficial del Teatro Real y la página profesional del propio cantante.
La representación de este lunes puso fin a una serie de 17 funciones ofrecidas desde el 29 de junio. En el reparto de la última jornada también figuraban Marina Rebeka como Leonora, Artur Ruciński como el conde de Luna y Ksenia Dudnikova como Azucena.
El tenor salió a saludar inicialmente con el vestuario de la producción. Después mostró la camiseta de España, un detalle que cambió durante unos instantes el tono habitual de la despedida y trasladó al interior del Teatro Real el ambiente que se vivía en las calles de Madrid.
Una de las óperas más populares de Verdi
Il trovatore es un drama en cuatro partes con música de Giuseppe Verdi y libreto de Salvadore Cammarano. Está basado en la obra teatral El trovador, publicada en 1836 por el dramaturgo español Antonio García Gutiérrez.
La ópera se estrenó en el Teatro Apollo de Roma el 19 de enero de 1853 y llegó al Teatro Real el 16 de febrero de 1854. Forma parte de la denominada trilogía popular de Verdi junto con Rigoletto y La traviata.
La producción representada este verano fue estrenada por el Teatro Real en 2019 y cuenta con dirección escénica de Francisco Negrín. La acción se desarrolla en Vizcaya y Aragón, en una propuesta coproducida con la Opéra de Monte-Carlo y la Royal Danish Opera de Copenhague.
Por sus diferentes repartos han pasado durante estas semanas artistas como Piotr Beczała, Marina Rebeka, Saioa Hernández, Eleonora Buratto, Artur Ruciński y Anita Rachvelishvili.
La última función, sin embargo, dejó una imagen ajena al libreto de Verdi. Celso Albelo, aún sobre el escenario del Teatro Real, celebró el triunfo de la selección con una camiseta que fue reconocida inmediatamente por el público.