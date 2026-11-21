Acudir a votar temprano en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre puede tener una consecuencia inesperada: terminar formando parte de una mesa electoral sin haber salido elegido en el sorteo. Aunque se trata de una circunstancia excepcional, la legislación permite designar a un ciudadano que se encuentre en el colegio electoral si faltan los miembros necesarios para constituir una mesa.
Esta curiosidad, que ha llamado la atención en un vídeo de TikTok difundido por el perfil @claudio_valero, está recogida en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Y explica por qué acudir a votar a las 9.00 horas no es exactamente lo mismo que hacerlo a las 16.00.
¿Puedes acabar en una mesa electoral sin haber salido elegido?
La respuesta es sí, pero deben darse unas circunstancias muy concretas.
En el vídeo compartido por @claudio_valero se plantea una situación con la que muchos votantes podrían identificarse: acudir temprano al colegio electoral para quitarse el trámite de encima y aprovechar el resto del domingo.
Sin embargo, esa decisión podría tener un desenlace inesperado si la mesa todavía no ha podido constituirse por falta de personal.
Para entenderlo hay que conocer qué ocurre antes de que abran los colegios electorales.
A las 8.00 horas, el presidente, los dos vocales y sus respectivos suplentes deben presentarse en el local de votación.
Cada mesa electoral necesita tres personas: un presidente y dos vocales. Si alguno de los titulares no comparece, se activa el procedimiento para sustituirlo.
Primero se recurre a los suplentes designados en el sorteo. También existen mecanismos para reorganizar los puestos si falta el presidente.
Pero ¿qué ocurre si, pese a todo, no hay suficientes personas para constituir la mesa?
Aquí aparece el detalle que ha despertado la curiosidad en TikTok.
El artículo 80.4 de la LOREG permite que intervenga la Junta Electoral de Zona, que puede designar a otras personas para cubrir los puestos vacantes, incluidos electores que se encuentren presentes en el local.
Es decir, alguien que simplemente había acudido a depositar su papeleta podría terminar asumiendo una responsabilidad que no tenía prevista.
Por qué es diferente votar a las 9.00 que a las 16.00
La clave está en el horario establecido para constituir las mesas electorales.
Los miembros deben reunirse a las 8.00 horas y la mesa debe quedar constituida a las 8.30. La votación comienza a las 9.00 horas.
Si se produce una ausencia que no puede resolverse con los suplentes y sustituciones previstos, la Junta Electoral puede intervenir para completar la mesa.
Por tanto, un ciudadano que llegue a primera hora podría encontrarse con esa situación extraordinaria.
Sin embargo, hay un límite temporal importante.
Según establece la Ley Electoral, si una mesa no puede constituirse antes de las 10.00 horas, debe comunicarse a la Junta Electoral de Zona, que convocará una nueva votación en esa mesa dentro de los dos días siguientes.
Por eso, la posibilidad descrita en el vídeo se concentra en las primeras horas de la jornada electoral.
Quien acuda a votar a las 16.00 horas, en condiciones normales, encontrará las mesas constituidas y funcionando desde la mañana.
Eso no significa que a partir de las 10.00 horas desaparezca cualquier obligación relacionada con las mesas electorales. La legislación contempla otros procedimientos ante incidencias posteriores, aunque son diferentes de esta designación extraordinaria para constituir una mesa.
¿Qué ocurre si la Junta Electoral te designa?
Si una persona resulta designada para integrar una mesa, debe asumir las funciones correspondientes.
Su trabajo no consiste únicamente en permanecer en el colegio mientras los ciudadanos votan. También deberá participar en las tareas propias del cargo, incluida la gestión de la votación y las operaciones de cierre y escrutinio.
La jornada electoral termina a las 20.00 horas, pero las funciones de los miembros de la mesa continúan hasta completar el recuento y los trámites establecidos.
Conviene aclarar que no cualquier miembro de la mesa puede elegir arbitrariamente a un votante para sustituir a un ausente.
La competencia para ordenar esta designación extraordinaria corresponde a la Junta Electoral de Zona.
Además, para que se produzca esta situación deben haber fallado previamente los mecanismos ordinarios de sustitución.
Una posibilidad poco conocida para el 29N en Canarias
La norma se aplica también en Tenerife y el resto de Canarias, donde el próximo domingo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales.
La inmensa mayoría de los ciudadanos podrá acudir a su colegio electoral, depositar su voto y continuar con sus planes.
Sin embargo, la curiosidad difundida por @claudio_valero recuerda una circunstancia que muchos desconocen: no haber recibido una notificación para formar parte de una mesa electoral no excluye por completo la posibilidad de terminar integrándola.
La diferencia está en que esa designación solo puede producirse cuando concurren los requisitos excepcionales previstos en la Ley Electoral.