El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado, 21 de noviembre, desde Tenerife, la contribución de los migrantes a la prosperidad de Canarias y del conjunto de España. Durante un mitin celebrado en Puerto de la Cruz, también ha expresado su “reconocimiento y respeto” al “magnífico y solidario” pueblo de El Hierro por su respuesta ante la llegada de personas migrantes.
Sánchez ha defendido que la “buena política” consiste, entre otras cuestiones, en recordar el pasado migratorio de los españoles y en “reconocer derechos a quien no los tiene”, en contraposición a lo que ha denominado la “mala educación” del PP y Vox.
En este sentido, ha reclamado reconocer derechos “a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la sociedad española, esa es la buena política”.
Sánchez reconoce la solidaridad de El Hierro en plena crisis migratoria
Las palabras del presidente llegan en un contexto de elevada presión migratoria en El Hierro, una Isla que durante noviembre ha registrado un importante aumento de llegadas de cayucos.
Esta situación ha obligado a reforzar los recursos de acogida, atención sanitaria y seguridad, además de impulsar nuevas medidas de coordinación entre las administraciones estatal, autonómica e insular.
Durante su intervención, Sánchez ha puesto el foco en la solidaridad de la población herreña y en la necesidad de reconocer la aportación de los migrantes a la sociedad española.
También ha criticado unas declaraciones de la dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, a quien ha atribuido la idea de que España necesita migrantes mientras los españoles se dedican a tener hijos.
“Quien siempre ha vivido desde el privilegio nunca podrá hablar de los derechos de la gente”, ha aseverado el presidente del Gobierno.
Sánchez carga contra PP y Vox: “Una única involución”
El líder socialista también ha dedicado parte de su discurso a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en las que ha situado al PP y Vox como sus principales adversarios.
Según Sánchez, en estos comicios no concurren dos derechas, sino “una única involución”, que, a su juicio, amenaza con derogar la ley de la eutanasia y recortar el derecho al aborto.
Frente a quienes, según sus palabras, pretenden llevar a España “al blanco y negro”, ha defendido que el “avance” está representado por el “rojo del PSOE”.
El presidente también ha reivindicado la gestión de su Gobierno en materia laboral y de vivienda. Entre las medidas destacadas figura la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027, anunciada este mismo sábado, cuya recaudación se destinaría a políticas de vivienda.
Unas 3.000 personas en el mitin de Puerto de la Cruz
El acto se ha celebrado en el terrero de lucha canaria Santiago Yanes, en Puerto de la Cruz, donde Sánchez ha estado acompañado por el ministro de Política Territorial y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres.
El presidente ha llegado al recinto al ritmo de Cuelga tú, del grupo canario Locoplaya, y ha vestido una camiseta roja del PSOE con el lema “La fuerza de las mujeres”.
Durante el encuentro también ha mostrado un cartel con la frase “Yo sí te voy a votar”, en referencia a un vídeo difundido en redes sociales.
Al comienzo del mitin, una banda ha interpretado Gallo rojo, gallo negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, mientras parte del público coreaba “No pasarán”.
Según los datos facilitados por el PSOE, unas 3.000 personas han seguido el acto, tanto dentro del terrero como desde el exterior, donde se instalaron pantallas.
Sánchez también ha dedicado palabras de reconocimiento a Ángel Víctor Torres, a quien ha definido como “uno de los mejores ministros del Gobierno” por su actuación en distintas crisis y su capacidad de negociación.
Además, ha expresado su confianza en que Torres se convierta en presidente de Canarias tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027.
La agenda del líder socialista contempla otro mitin esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.