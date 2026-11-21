La Lotería de Navidad 2026, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, vuelve a poner el foco en algunos de los puntos de venta más conocidos de Canarias. Establecimientos como La Chasnera, La Brujita de Telde, El Timple Dorado, El Bohío y El Gato Negro cuentan con una trayectoria vinculada a premios importantes de distintos sorteos.
Entre ellos figuran administraciones tradicionales y puntos de venta situados en estaciones de servicio que han repartido cantidades millonarias a lo largo de los años.
Su popularidad responde, en buena medida, a los premios que han distribuido. Sin embargo, conviene recordar que comprar un décimo en cualquiera de estos establecimientos no aumenta las probabilidades de conseguir el Gordo.
Estos son cinco puntos de venta destacados de Canarias y algunos de los premios que explican su notoriedad.
1. La Chasnera, en Granadilla de Abona (Tenerife)
La estación de servicio La Chasnera, situada en el kilómetro 54 de la autopista TF-1, es uno de los establecimientos más conocidos de Canarias por su relación con la Lotería de Navidad.
Desde 2013 ha distribuido premios importantes, consolidando una trayectoria que atrae a compradores de diferentes puntos de Tenerife.
En el sorteo de 2024 repartió más de 1,5 millones de euros en distintos premios. Un año después, en la Navidad de 2025, volvió a figurar entre los puntos agraciados al vender décimos de un tercer y un quinto premio, que sumaron 356.000 euros.
2. La Brujita de Telde, en Gran Canaria
La administración número 8 de Telde, conocida como La Brujita de Telde, abrió sus puertas en abril de 2006 y alcanzó notoriedad poco después de comenzar su actividad.
En 2007 repartió un premio de 57 millones de euros de Euromillones, uno de los mayores entregados hasta entonces en Canarias.
Su trayectoria también está vinculada a la Lotería de Navidad. En 2018 distribuyó cinco décimos del Gordo, que supusieron dos millones de euros en premios.
El establecimiento, situado en el entorno comercial de La Mareta, comercializa diferentes juegos de Loterías y Apuestas del Estado.
3. El Timple Dorado, en Las Palmas de Gran Canaria
El Timple Dorado es una de las administraciones de lotería con mayor tradición de Las Palmas de Gran Canaria.
Ubicada en el entorno del Mercado de Vegueta, cuenta con décadas de actividad y ha distribuido premios de diferentes sorteos.
Entre sus antecedentes destaca el quinto premio de la Lotería de Navidad de 2020, correspondiente al número 86.986.
Su ubicación en una de las zonas tradicionales de la capital grancanaria y su trayectoria la convierten en otro de los establecimientos de referencia para quienes buscan décimos navideños.
4. El Bohío, en La Matanza de Acentejo (Tenerife)
La estación de servicio El Bohío, situada junto a la autopista TF-5, también figura entre los puntos de venta de Tenerife que han repartido premios importantes de Navidad.
En el sorteo del 22 de diciembre de 2025 vendió 10 décimos del número 25.508, agraciado con uno de los cuartos premios.
La cantidad distribuida ascendió a 200.000 euros, ya que cada décimo premiado recibió 20.000 euros.
Este establecimiento, situado en La Matanza de Acentejo, combina la actividad de la estación de servicio con la comercialización de lotería.
5. El Gato Negro, en Los Realejos (Tenerife)
La administración El Gato Negro, ubicada en la calle San Agustín de Los Realejos, cuenta con una larga trayectoria en el municipio.
Su historia se remonta, al menos, a 1981, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el nombramiento de José María González de Chaves como titular de la administración.
El establecimiento volvió a destacar en la Lotería de Navidad de 2025, al distribuir 10 décimos del número 90.693, agraciado con el tercer premio.
En total, repartió 500.000 euros entre los compradores de esos décimos.
¿Hay más posibilidades de ganar en estas administraciones en la Lotería de Navidad 2026?
La notoriedad de estos cinco puntos de venta está relacionada con sus antecedentes, pero no implica que los décimos que venden tengan más probabilidades de resultar premiados.
En la Lotería de Navidad participan 100.000 números diferentes, desde el 00000 hasta el 99999. Cada número tiene una probabilidad entre 100.000 de conseguir el Gordo, independientemente de dónde se compre.
La diferencia entre establecimientos puede estar en el volumen de décimos comercializados: cuantos más números distintos se vendan, más posibilidades tendrá el punto de venta de distribuir algún premio. Eso no modifica las probabilidades de cada décimo individual.
El próximo 22 de diciembre se conocerá qué establecimientos de Canarias vuelven a aparecer entre los agraciados del Sorteo Extraordinario de Navidad 2026.