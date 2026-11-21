El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, tiene una cifra que destaca en sus estadísticas históricas: el 5 es la terminación más repetida del Gordo de Navidad, con un total de 32 apariciones. Le siguen el 4 y el 6, que han resultado premiados en 27 ocasiones cada uno.
Así lo recogen los datos históricos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), difundidos por Europa Press, que permiten conocer cuáles han sido las terminaciones más frecuentes del primer premio durante los más de dos siglos de historia del sorteo.
Sin embargo, que una cifra haya salido más veces no significa que tenga mayores probabilidades de resultar premiada el próximo 22 de diciembre. Todos los números participan en igualdad de condiciones en cada sorteo.
Cuáles son las terminaciones del Gordo de Navidad más repetidas
El 5 encabeza la clasificación histórica de reintegros del primer premio, con 32 apariciones. Por detrás se encuentran el 4 y el 6, empatados con 27.
La relación de terminaciones continúa con el 8, que ha salido 25 veces, seguido del 0, con 24; el 7, con 22; y el 3, con 21.
En el extremo contrario aparece el 1, que es la última cifra menos frecuente del Gordo, con solo ocho apariciones. Le siguen el 2, con 14, y el 9, con 16.
El reintegro es la última cifra del número premiado con el Gordo. Los décimos que coincidan con ella recuperan el importe jugado, aunque no hayan obtenido otro premio.
Las dos últimas cifras que más veces han salido premiadas
Si se analizan las terminaciones de dos cifras, el resultado cambia. La combinación 85 es la más repetida en la historia del Gordo de Navidad, al haber aparecido en siete ocasiones.
Esta terminación resultó agraciada en los años 1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005.
La segunda posición corresponde al 57, con seis apariciones, registradas en 1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932.
También destacan varias terminaciones que se han repetido cinco veces, entre ellas el 64, el 65, el 75, el 90 y el 97.
Una de las curiosidades de las estadísticas es que, pese a ser el 5 la última cifra más repetida, el Gordo nunca ha terminado en 25.
Tampoco han obtenido el primer premio, según el registro histórico aportado por Loterías, las terminaciones 09, 10, 21, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.
Los números del Gordo que se han repetido en distintos años
La historia del Sorteo Extraordinario de Navidad también recoge casos de números completos que han conseguido el primer premio en dos ocasiones diferentes.
Es el caso del 15.640, que resultó premiado en 1956 y 1978, y del 20.297, que obtuvo el Gordo en 1903 y volvió a hacerlo en 2006.
Además, se han registrado números consecutivos premiados en distintas ediciones, como el 13.093 y el 13.094, así como el 53.452 y el 53.453.
Otra particularidad es que en cuatro ocasiones el primer premio ha correspondido a números con sus tres últimas cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.
¿Tienen más posibilidades de ganar los números que más se repiten?
Las estadísticas históricas permiten identificar coincidencias, pero no sirven para predecir el resultado de la Lotería de Navidad 2026.
En el sorteo participan 100.000 números, comprendidos entre el 00000 y el 99999. Cada uno tiene una probabilidad de una entre 100.000 de conseguir el Gordo, independientemente de sus cifras o de los premios obtenidos en años anteriores.
Lo mismo sucede con las terminaciones. Que el 5 haya aparecido en 32 ocasiones o que el 1 solo lo haya hecho ocho veces no modifica las posibilidades de que cualquiera de ellos resulte premiado en diciembre.
El próximo 22 de diciembre de 2026, los bombos volverán a determinar qué número obtiene el primer premio de la Lotería de Navidad, dotado con 400.000 euros por décimo.