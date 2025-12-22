Las historias más emotivas que deja la Lotería de Navidad 2025 en Tenerife

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado este año en Canarias algo más que números premiados. Entre décimos agraciados y administraciones celebrando, el 22 de diciembre ha estado marcado por historias humanas, lágrimas, alivio y pequeños golpes de suerte que cambiaron el día de muchas personas.
Una de las imágenes más compartidas fue la de Daniela Pérez y Tamara Pérez, dos empleadas de la tienda Bimba y Lola en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife, visiblemente emocionadas tras comprobar que el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 (70048), 125.000 euros al décimo, había tocado su número.
“Muy contentas”, afirmaban las dos con una gran sonrisa desde la tienda, donde no dejaban de recibir felicitaciones. “Para un viajito y la entrada de una casa. Un empujoncito”, indicaba ilusionada Daniela. “Para pagar mi casa, mi hijo… estar más desahogados”, añadía Tamara.
El sorteo dejó escenas muy especiales en pequeños comercios. En el Bazar Antonio, en Icod de Los Vinos, se vendió un décimo del tercer premio 90693, 50.000 euros al décimo.
El Gordo pasó por Barzar Antonio
Lo curioso en este caso es que el establecimiento sureño estuvo muy cerca de repartir parte del Gordo en 2025. Y es que el número 78632 pasó por el local, aunque finalmente no resultó premiado con el primer premio, quedándose a las puertas de dar una alegría mayor.
Algo parecido ocurrió en El Bohío, en la autopista del Norte. Allí se vendieron diez décimos del segundo cuarto premio 25508, para un total de 200.000 euros.
La propietaria Alexandra López señaló emocionada que “estamos muy satisfechos de repartir estos diez décimos” y volvió a resaltar que “nos vamos acercando al Gordo”, tras repartir varios cuartos y quintos los últimos años en este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
La alegría también se vivió en La Victoria de Acentejo, donde Eduardo y Verónica, los propietarios de bazar estanco El Chazo, repartieron diez décimos del tercer premio, dejando 500.000 euros entre clientes agraciados este lunes.
En el despacho receptor 67.265, en La Laguna, Raquel celebró haber vendido un décimo del tercer premio, destacando la ilusión de repartir suerte en una jornada tan señalada. Afirma que “sea quien sea el afortunado, si esa persona quiso probar suerte y le ha tocado, eso es algo sagrado. Ojalá sea a alguien que de verdad lo necesite”.
“Lo he pasado muy mal”
Más contenida, pero profundamente emotiva, fue la reacción de Jesús, propietario de un estanco de la calle La Tolerancia, en Santa Cruz de Tenerife, que vendió el tercer premio, dotado con 6.000 euros.
Entre lágrimas, confesaba que “lo he pasado muy mal”, poniendo voz a quienes ven en la Lotería no solo un juego, sino una esperanza en momentos complicados.
“Llevamos solo tres años y es el primer premio que damos”, reconocía visiblemente emocionado. “Esto es un barrio obrero, ojalá se lo haya llevado alguien al que le haga falta”, ha recalcado en Televisión Canaria.
El sorteo también dejó premios en lugares como la estación de La Chasnera, con un quinto y un tercero, o el Bazar Corina, en Puerto de la Cruz, donde Elisa vendió su primer décimo premiado de la Lotería de Navidad, un quinto (77.715), 6.000 al décimo.
El 79.432, el Gordo del Sorteo de Navidad 2025 ha pasado de largo por el Archipiélago, si bien ha repartido casi 4,5 millones de euros en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro.
La isla de Gran Canaria ha sido la más agraciada pues solo la administración de loterías de El Corte Inglés, en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vendido 38 series del 60.649, un quinto premio, con un total de casi 2,3 millones de euros.