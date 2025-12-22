Elisa vende su primer décimo premiado de la Lotería de Navidad en Puerto de la Cruz: “Darlo aquí sí que es un gran premio”

El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 77.715, ha dejado parte de su fortuna en Puerto de la Cruz, concretamente en el barrio de La Vera Alta.
El décimo premiado fue vendido en el Bazar Corina, situado en el Camino Piedras Blancas.
El premio, dotado con 6.000 euros por décimo, ha recaído en una única persona, ya que en este punto de venta solo se despachó un décimo del número agraciado.
Se trata, además, del primer décimo de la Lotería de Navidad que el establecimiento consigue vender en un sorteo de estas dimensiones.
Elisa, propietaria del bazar, ha destacado en declaraciones a Televisión Canaria, la relevancia que tiene el premio en un comercio de este tipo. “Darlo aquí sí que es un gran premio”, señaló tras conocerse que el número vendido en su local había resultado agraciado.
La responsable del establecimiento explicó también que la venta del décimo ha tenido un significado especial a nivel personal. “Mi madre siempre decía que a ver si algún día la tele podía venir con la Lotería de Navidad y hoy se ha podido cumplir”, afirmó.