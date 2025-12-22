loterÍa de navidad 2025

El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad, el 77.715, repartido en tres islas canarias

Supone 6.000 euros por décimo
El número 77.715 ha sido agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 10:06 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo, y ha caído en la gasolinera de La Chasnera y en el Puerto de la Cruz, en Tenerife; en el Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y en Yaiza, en Lanzarote.

El número fue cantado por los niños de San Ildefonso durante el desarrollo del sorteo.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.

