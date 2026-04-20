José Antonio, Elena y María del Pino, los tres loteros que han repartido 46.000 euros en Canarias

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 40.000 euros en Telde y 3.000 euros en Mi Día de la ONCE en Vecindario, ambos el 17 de abril y el día 18 otros 3.000 euros en Agaete con Mi Día, con lo que llevamos repartidos 11 Mi Día de la ONCE desde comienzos de año.
José Antonio Granado, agente vendedora de la ONCE desde septiembre de 2005, ha sido la responsable de repartir 40.000 euros en una Cuponazo, en su punto de venta en la Plaza de San Gregorio en Telde.
Elena Cabrera, agente vendedora de la ONCE desde agosto/2019, se encargó de repartir en la Avenida de Canarias de Vecindario, 3.000 euros en Mi Día de la ONCE.
Mª del Pino Rivero, agente vendedora de la ONCE desde febrero de 2025, se encargó de repartir en el Puerto de las Nieves en Agaete, 3.000 euros en Mi Día de la ONCE. Y con éste ya van 11 Mi Día repartidos desde primeros de
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.