Lluvia de premios de la Lotería Nacional en Canarias: el primero toca en Tenerife

La Lotería Nacional de este sábado, 14 de noviembre de 2026, ha dejado parte de su primer premio en Tenerife. El número agraciado ha sido el 75.409, dotado con 600.000 euros a la serie, equivalentes a 60.000 euros por décimo, y vendido en una administración de loterías de San Cristóbal de La Laguna.
La suerte ha llegado concretamente al barrio de El Coromoto, en el punto de venta situado en la avenida República de Venezuela, número 104. El primer premio también se ha distribuido en otras seis localidades españolas.
Además, Canarias ha resultado agraciada con parte del segundo premio, que ha recaído en el número 38.422, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 euros por décimo.
Este segundo premio se ha vendido en dos puntos del Archipiélago: uno en el Centro Comercial Siam Mall, en Costa Adeje (Tenerife), y otro en el Centro Comercial Puerto Rico II, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria.
Dónde ha caído el primer premio de la Lotería Nacional
El número 75.409 ha sido distribuido en los siguientes puntos de venta:
- San Cristóbal de La Laguna (Tenerife): avenida República de Venezuela, 104, barrio de El Coromoto.
- Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real): plaza de España, sin número.
- Algaida (Baleares): calle Aigua, 31.
- La Carolina (Jaén): Glorieta Derecha, 11.
- Málaga: Aeropuerto de Málaga, terminal T3.
- Era Alta (Murcia): calle Miguel Hernández, 3.
- Torrent (Valencia): calle La Eliana, 2.
Cada décimo premiado recibe 60.000 euros brutos. Al tratarse de un premio superior al mínimo exento de tributación, la cantidad neta es de 52.000 euros por décimo, una vez aplicada la retención fiscal correspondiente.
También obtienen premio los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio, el 75.408 y el 75.410, con 1.000 euros por décimo.
El segundo premio también llega a Tenerife y Gran Canaria
El segundo premio del sorteo, correspondiente al 38.422, ha dejado otros 12.000 euros por décimo en las Islas.
En Tenerife se ha vendido en el Centro Comercial Siam Mall de Costa Adeje, mientras que en Gran Canaria ha llegado al Centro Comercial Puerto Rico II, en la calle Gomera, número 2.
Fuera del Archipiélago, este premio también ha sido distribuido en localidades de Alicante, Asturias, Barcelona, Cantabria, Baleares, Lleida, Madrid, Murcia y Sevilla.
Todos los números premiados de la Lotería Nacional del 14 de noviembre
Estos son los números agraciados en el sorteo de este sábado y sus correspondientes premios por décimo:
|Categoría
|Números premiados
|Premio
|Primer premio
|75.409
|60.000 €
|Segundo premio
|38.422
|12.000 €
|Aproximaciones al primero
|75.408 y 75.410
|1.000 €
|Cuatro cifras
|2004, 2888, 8274, 4896
|150 €
|Tres cifras
|249, 924, 640, 594, 863, 824, 491, 624, 781, 655
|30 €
|Dos cifras
|07, 98, 50, 21, 76, 48, 14, 38, 06
|12 €
|Reintegros
|9, 4 y 0
|6 €
Los décimos pueden comprobarse mediante la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se publica la relación completa de premios de cada sorteo.