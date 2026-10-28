El ‘rasca’ de la ONCE deja un premio de 120.000 en Tenerife: este es el municipio afortunado

El ‘Rasca Las mil y una noches’ de la ONCE ha dejado en Tenerife los 120.000 euros de su premio mayor.
María de los Ángeles Govantes Moreno es la vendedora de la ONCE que ha dado estos 120.000 euros en un boleto premiado que ha comercializado desde su punto de venta situado en Avenida Santa de Cruz en Güímar.
El ‘Rasca Las mil y una noches’ es el juego en el que por 2 euros se puede llegar a ganar hasta 120.000 euros. JUEGO 1: si alguno de TUS SÍMBOLOS coincide con alguno de los SÍMBOLOS GANADORES, se gana el premio(s) correspondiente(s). JUEGO 2: si se encuentra el símbolo “Estrellas”, se gana el premio(s) correspondiente(s).
El ‘Rasca Las mil y una noches’ de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.