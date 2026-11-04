El legado de Jesús de Miguel será eterno: proponen poner su nombre a unos campos de fútbol

El recuerdo de Jesús de Miguel Alameda continúa muy presente en el mundo del fútbol tras su trágico fallecimiento este martes, 3 de noviembre, a los 30 años. Ahora, desde Fuenlabrada, una de las ciudades más vinculadas a sus comienzos deportivos, ha surgido una iniciativa para rendirle un homenaje permanente y mantener viva su memoria.
El Partido Popular de Fuenlabrada ha propuesto que los campos de fútbol de El Naranjo pasen a llevar el nombre de Jesús de Miguel, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su contribución al fútbol de la localidad madrileña.
“El legado de Jesús de Miguel merece un reconocimiento a la altura de lo que ha significado para el fútbol de nuestra ciudad”, ha expresado la formación política a través de un comunicado.
La propuesta contempla que estas instalaciones deportivas adopten el nombre del futbolista fallecido, que comenzó a desarrollar su carrera en Fuenlabrada antes de dar el salto al fútbol profesional y terminar defendiendo la camiseta del CD Tenerife.
Un homenaje para mantener vivo su recuerdo
Desde el PP de Fuenlabrada consideran que este reconocimiento permitiría recordar a Jesús de Miguel entre las futuras generaciones de futbolistas que utilizan las instalaciones municipales.
“Desde el Partido Popular de Fuenlabrada proponemos que los campos de fútbol de El Naranjo lleven su nombre, como homenaje a su trayectoria y a su contribución al deporte fuenlabreño”, señala la formación.
La iniciativa también ha llegado al ámbito institucional. Los populares han presentado este miércoles, 4 de noviembre, una declaración por la vía de urgencia con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Por el momento, el cambio de denominación no está aprobado. Desde el Ayuntamiento han señalado que mantienen contactos con la familia del jugador y que cualquier decisión deberá contar con el consenso municipal. Noticias para Municipios
Los primeros pasos de Jesús de Miguel en Fuenlabrada
La elección de los campos de El Naranjo no es casual. Jesús de Miguel estuvo estrechamente vinculado a este barrio madrileño, donde creció y comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol.
El delantero pasó por las categorías inferiores del Lugo Fuenlabrada y posteriormente militó en el CF Fuenlabrada, antes de continuar su trayectoria en diferentes equipos del fútbol español.
Su carrera lo llevó por clubes como el Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón, conjunto con el que consiguió el ascenso a Segunda División en 2024. En julio de 2025 llegó al CD Tenerife, donde se ganó el cariño de la afición blanquiazul.
Su fallecimiento, después del grave choque sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ha provocado numerosas muestras de dolor y homenajes tanto en Tenerife como en otras ciudades vinculadas a su trayectoria.
Con esta propuesta, Fuenlabrada busca que el nombre de Jesús de Miguel Alameda permanezca ligado al lugar donde comenzó a perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.