Llamamiento al tinerfeñismo para despedir este sábado a Jesús de Miguel en el Heliodoro: horario y detalles de la misa

El estadio Heliodoro Rodríguez López será este sábado, 7 de noviembre, el escenario de una de las despedidas más emotivas que se recuerdan en el tinerfeñismo. El para acoger una misa en memoria de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido este martes a los 30 años, después del grave incidente sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.
La ceremonia comenzará a las 18:00 horas y estará oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. El acto, organizado por el club blanquiazul con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Obispado, permitirá que todos los aficionados que así lo deseen puedan acudir al estadio para despedirse del futbolista. Europa Press+1
Será un homenaje colectivo en el mismo escenario donde Jesús de Miguel disputó sus últimos minutos como jugador profesional, un lugar que desde el pasado martes se ha convertido en el principal punto de encuentro de una afición profundamente afectada por su pérdida.
Una misa abierta a toda la afición del CD Tenerife
El CD Tenerife ha querido facilitar que sus seguidores puedan participar en esta despedida, por lo que la ceremonia del sábado estará abierta a todos los aficionados blanquiazules que quieran acompañar al club en el recuerdo del delantero.
El homenaje tendrá lugar después de varios días marcados por las muestras de dolor y solidaridad que se han sucedido tanto en Tenerife como en el resto del fútbol español.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, confirmó la colaboración de la institución insular para organizar el acto junto al club y el Obispado, con el objetivo de ofrecer a la afición un espacio donde dar su último adiós al jugador. Cadena SER+1
La puerta 9 del Heliodoro, símbolo del recuerdo a Jesús de Miguel
Desde que se conoció el fallecimiento del delantero, los alrededores del Heliodoro Rodríguez López se han llenado de mensajes de cariño, flores, velas, fotografías, bufandas y camisetas del CD Tenerife.
La puerta 9 del estadio, elegida por coincidir con el dorsal que lucía el futbolista, se ha transformado en un improvisado lugar de homenaje. Numerosos seguidores han acudido durante estos días para depositar recuerdos, guardar unos minutos de silencio o compartir su tristeza con otros aficionados.
El martes, la Federación de Peñas del CD Tenerife convocó una concentración en ese mismo lugar, donde se vivieron momentos especialmente emotivos. Los asistentes guardaron silencio, dedicaron aplausos al futbolista y entonaron cánticos en su memoria, en una demostración de cariño que se prolongó pese a la lluvia.
Entre las muestras de afecto también hubo representantes de otras aficiones, que quisieron sumarse al homenaje al delantero blanquiazul. Teneriffa News+1
El sepelio de Jesús de Miguel se celebrará en Toledo
Antes del homenaje previsto en Tenerife, los restos mortales del jugador serán trasladados a Navahermosa, en Toledo, localidad de la que procede su familia y donde tendrá lugar el sepelio.
La primera plantilla del CD Tenerife, el cuerpo técnico y la directiva blanquiazul estarán presentes en la despedida para acompañar a los familiares y allegados del futbolista.
Mientras tanto, el club ha decretado seis días de luto oficial y ha suspendido la actividad de su primer equipo, el conjunto femenino y las categorías inferiores como muestra de respeto por el fallecimiento. Web Oficial+1
La familia de Jesús de Miguel ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia y ha solicitado que se respete su privacidad en estos difíciles momentos.
La cita del sábado a las 18:00 horas permitirá que el tinerfeñismo se reúna de nuevo en el Heliodoro, esta vez para dar su último adiós a un futbolista cuya muerte ha dejado una profunda huella en el club y en sus aficionados.