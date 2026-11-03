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Messi envía un mensaje de apoyo a la familia de Jesús de Miguel: “No hay palabras. Mis condolencias”

El futbolista argentino mostró este martes sus "condolencias" por el fallecimiento del delantero del Tenerife
Leo Messi en el Mundial. DA
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El futbolista argentino Lionel Messi mostró este martes sus “condolencias” por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y mandó “mucha fuerza” a toda su familia y amigos.

“No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, dijo Messi a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram junto a una foto del jugador.

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.

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