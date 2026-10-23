La Bonoloto hace millonario a un acertante en La Laguna: tocó el primer premio

La Bonoloto ha dejado un premio de 1.350.537,82 euros en Tenerife en el sorteo celebrado ayer jueves, 22 de octubre. El boleto agraciado con seis aciertos fue validado en un establecimiento de San Cristóbal de La Laguna, según los resultados difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.
El premio corresponde a la primera categoría del sorteo, en la que se registraron tres boletos acertantes en toda España. Cada uno recibirá más de 1,35 millones de euros, después de acertar los seis números de la combinación ganadora.
Dónde ha tocado la Bonoloto en Tenerife
El boleto premiado en la Isla fue sellado en el punto de venta situado en la urbanización Princesa Iballa, número 11, local 4, en San Cristóbal de La Laguna.
Este establecimiento ha validado uno de los tres únicos boletos de primera categoría del sorteo del jueves, que ha repartido premios millonarios en tres provincias españolas.
Los otros dos acertantes se encuentran en Ponferrada (León) y Cobatillas (Murcia).
En Ponferrada, el boleto fue validado en una administración de la calle General Vives, mientras que el premio de Cobatillas corresponde al establecimiento situado en la carretera de Alicante, número 41.
Los tres premios tienen idéntica cuantía: 1.350.537,82 euros por boleto.
Resultados de la Bonoloto del jueves 22 de octubre
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del jueves 22 de octubre de 2026 estuvo formada por los números 05, 18, 22, 34, 43 y 46. El número complementario fue el 38 y el reintegro correspondió al 5.
En esta ocasión, el sorteo dejó tres boletos acertantes de primera categoría (seis aciertos), premiados con 1.350.537,82 euros cada uno. Los boletos fueron validados en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Ponferrada (León) y Cobatillas (Murcia).
Además, se registró un único acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), que recibirá un premio de más de 186.000 euros. El boleto fue validado en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).