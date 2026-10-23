La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un nuevo cambio en el tiempo en Canarias de cara a los próximos días. Tras un fin de semana marcado por los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones, la calima volverá a las Islas el lunes, 26 de octubre, acompañada de temperaturas de hasta 28 grados.
Según la previsión del organismo estatal, el polvo en suspensión comenzará a afectar al Archipiélago durante el domingo, principalmente en zonas elevadas, y se extenderá durante el lunes. Ese día, la Aemet no descarta concentraciones significativas de calima en zonas bajas de las vertientes sur.
El cambio llegará después de varios días de inestabilidad meteorológica en Canarias, con lluvias que todavía podrán registrarse durante el fin de semana. Las temperaturas, mientras tanto, permanecerán sin grandes variaciones o experimentarán ligeros ascensos.
Sábado 24 de octubre: lluvias débiles y viento fuerte en algunas zonas
La previsión de la Aemet para el sábado, 24 de octubre, apunta a una jornada con predominio de los cielos nubosos en el norte de las Islas montañosas, el este de La Palma y el área metropolitana de Tenerife.
En estas zonas se esperan aperturas de claros durante las horas centrales del día, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias generalmente débiles.
En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada comenzará con intervalos nubosos durante la madrugada, que tenderán a desaparecer conforme avance el día.
Las temperaturas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste. En las Islas montañosas no se descartan rachas localmente muy fuertes.
Domingo 25 de octubre: aparece la calima en Canarias
El domingo comenzará a producirse un cambio en las condiciones meteorológicas del Archipiélago.
La Aemet prevé el regreso de la calima en altura a Lanzarote y Fuerteventura, así como la presencia de polvo en suspensión en medianías y cumbres de las Islas montañosas.
En cuanto a las precipitaciones, en el norte de las Islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles.
En el resto se esperan intervalos de nubes medias y altas, también con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas.
No obstante, la Agencia no descarta la formación de nubosidad de evolución que pueda dejar lluvias localmente moderadas en zonas del interior, especialmente en las Islas centrales.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso. Las máximas serán de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento continuará soplando del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las Islas montañosas. También se esperan intervalos de viento fuerte en Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día.
En medianías y cumbres, el viento será flojo a moderado del sureste.
Lunes 26 de octubre: vuelve la calima y suben las temperaturas
El cambio más destacado llegará el lunes, 26 de octubre, cuando la Aemet prevé que la calima afecte a buena parte de Canarias.
El polvo en suspensión estará presente principalmente en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y cumbres de las Islas montañosas.
Además, el organismo meteorológico advierte de que no se descartan concentraciones significativas en zonas bajas de las vertientes sur.
La jornada estará marcada por cielos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, con probables lluvias débiles y ocasionales.
Estas precipitaciones podrán ser localmente moderadas en zonas del interior de las Islas montañosas.
Las temperaturas apenas experimentarán cambios importantes, aunque podrán registrar ligeros ascensos.
En ambas capitales canarias, los termómetros alcanzarán los 28 grados, con mínimas de 23 grados.
El viento será flojo de componente este, ocasionalmente variable en la provincia occidental. En medianías soplará flojo del sur, mientras que en las cumbres aumentará a moderado, con intervalos de fuerte.