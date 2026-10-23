Jornada de golf solidario a favor de programas de equitación terapéutica

El Torneo Benéfico de la Asociación Tinerfeña de Terapias Ecuestres, junto con el Club Hípico Altoanna, celebra mañana su doceava edición uniendo golf y compromiso social en una jornada que tendrá lugar en el Real Club de Golf de Tenerife (Tacoronte), con el objetivo, un año más, de recaudar fondos para subvencionar programas de terapia ecuestre que se desarrollan en las instalaciones del Club Hípico Altoanna, ubicado en la montaña de El Coronado, en el municipio de El Rosario.
Este club hípico lleva ofreciendo desde hace más de quince años este tipo de terapia ecuestre, tanto para adultos como para menores, y que realiza un equipo de profesionales a través de la interacción, principalmente, con su yegua llamada India, que ha sido especialmente entrenada para esta tarea.
Beneficios
En la actualidad, esta actividad con los caballos cada vez se utiliza más como complemento de la terapia tradicional, habiéndose demostrado ampliamente su ayuda y ventajas en diversos perfiles, en cuanto a rehabilitación física, a nivel social y mejora de la calidad de vida y la salud, física y psicológica, en general.
La equitación terapéutica beneficia a un amplio espectro de perfiles, desde personas con cualquier tipo de discapacidad física o intelectual, con daños cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o traumatológicas, hasta con problemas de salud mental o menores con problemas psicológicos o de conducta.
Esta edición del torneo benéfico será posible gracias al apoyo de los patrocinadores: Fundación DISA, Turismo de Tenerife, Centro Ortopédico Castelló, Golf Las Américas, Hierros Tirso, CEOE Tenerife, Isla Del Valle, Clínica el Cedro, Canplastica, Fundación Caixa, Fundación Satocan, Kanali S.A, Óptica Orotava, Indemyo, Grupo M Servicios Integrados SL., Aloha-T 24 SL, Hotel Taburiente, La Laguna Gran Hotel.