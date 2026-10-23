El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha detallado este viernes, 23 de octubre, algunas de las medidas que impulsaría si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre sus propuestas figuran reformar la ley de eutanasia, reabrir el debate sobre el aborto en menores de edad y eliminar el Ministerio de Igualdad como cartera independiente. También se ha mostrado dispuesto a alcanzar acuerdos con Vox para gobernar.
En una entrevista concedida a Aimar Bretos en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Feijóo ha abordado cuestiones como el salario mínimo, las pensiones, los pactos electorales y el uso de inteligencia artificial en la campaña. El dirigente popular ha situado la salida de Pedro Sánchez del Gobierno como su principal objetivo político.
Feijóo abre la puerta a pactar con Vox para gobernar
El líder del PP ha dejado abierta la posibilidad de formar Gobierno con Vox si los resultados de las elecciones generales obligan a buscar apoyos parlamentarios.
“Haré lo que manden los españoles”, ha afirmado, antes de admitir que podría completar una mayoría de su partido con la tercera fuerza política.
Feijóo ha defendido los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones en comunidades autónomas como Aragón, Extremadura y Castilla y León. Según ha explicado, esos pactos se han negociado con un marco de actuación definido y con líneas rojas.
También ha aprovechado para criticar los acuerdos parlamentarios del PSOE con EH Bildu, que ha contrapuesto a los suscritos por su formación.
En relación con el candidato de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, que tiene pendiente un juicio por un presunto delito de odio relacionado con unos hechos ocurridos en El Masnou en 2019, Feijóo ha evitado asumir la calificación de neonazi.
“No debe ser fácil probar que sea neonazi”, ha manifestado. El dirigente popular también ha defendido que ninguna formación pueda incluir en sus candidaturas a personas condenadas por terrorismo.
De la Fuente está pendiente de juicio, por lo que la acusación no equivale a una condena.
Su objetivo: que Pedro Sánchez abandone la Moncloa
Feijóo ha situado el relevo político al frente del Ejecutivo como su prioridad ante los próximos comicios.
“Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno”, ha asegurado.
El candidato popular ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política y ha acusado al Ejecutivo socialista de deteriorar la situación institucional del país.
Durante la entrevista también ha abordado su anterior propuesta de permitir que gobierne la lista más votada. Feijóo ha recordado que defendió ese compromiso en anteriores elecciones y que no obtuvo el respaldo de sus adversarios.
Sin embargo, no ha garantizado que renunciaría a intentar una investidura si el PP quedara por detrás del PSOE, lo que supone un cambio respecto al planteamiento que defendió en la campaña de 2023.
Este compromiso tampoco figuraba en el denominado Contrato con España, presentado por el PP el pasado lunes.
El PP eliminaría el Ministerio de Igualdad como cartera independiente
Otra de las propuestas anunciadas por Feijóo afecta a la organización del Gobierno.
El presidente del PP ha confirmado que no mantendría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente, sino que integraría sus competencias en otra cartera con responsabilidades adicionales.
“No voy a mantener 22 ministerios”, ha afirmado.
Feijóo ha defendido que quien asuma las políticas de igualdad también pueda gestionar otras áreas del Ejecutivo.
Durante su intervención se ha definido como feminista y ha reivindicado la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
La propuesta supondría una reorganización administrativa del Gobierno, aunque el candidato no ha concretado en qué ministerio quedarían integradas esas competencias.
Reformas en la ley de eutanasia y el aborto
El líder del PP también ha adelantado cambios en dos cuestiones relacionadas con los derechos individuales y la asistencia sanitaria.
En materia de eutanasia, ha confirmado su intención de reformar la legislación vigente para otorgar mayor protagonismo a los profesionales médicos durante el procedimiento.
Feijóo considera que la regulación actual concede un papel insuficiente a los especialistas y ha defendido la necesidad de revisar las garantías sanitarias.
También ha anunciado que revisaría los procedimientos de eutanasia que se encuentren en tramitación, aunque no ha detallado cómo afectaría esa medida a las solicitudes pendientes.
Respecto al aborto, ha planteado reabrir el debate sobre la participación de los padres en las decisiones de las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo.
El candidato popular considera adecuado que las adolescentes puedan compartir esa decisión con sus familias y ha anunciado su intención de volver a discutir esta cuestión.
La legislación española permite actualmente que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales.
Feijóo también ha prometido medidas de apoyo económico para las mujeres que deseen continuar con su embarazo, pero encuentren dificultades económicas.
Pensiones vinculadas al IPC y dudas sobre la subida del salario mínimo
En el apartado económico, Feijóo ha garantizado que, si gobierna, mantendrá la actualización anual de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC).
El dirigente ha defendido la necesidad de asegurar la sostenibilidad futura del sistema y ha propuesto reactivar el Pacto de Toledo para abordar nuevas medidas.
Su propuesta contempla presentar un plan sobre el futuro de las pensiones, aunque no ha concretado su contenido.
Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), el candidato ha evitado comprometerse con una subida concreta.
Ha defendido que su prioridad será mejorar los salarios medios y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Para decidir posibles incrementos del salario mínimo, ha asegurado que se reuniría con sindicatos y representantes empresariales.
También ha criticado la política económica del Gobierno, al considerar que determinadas decisiones perjudican la productividad y la competitividad.
Feijóo defiende los vídeos de inteligencia artificial del PP
La entrevista también ha abordado el uso de inteligencia artificial (IA) en los contenidos difundidos por el Partido Popular durante la precampaña.
Preguntado por un vídeo publicado el jueves en el que se recreaban imágenes de Begoña Gómez, José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo ha asumido la responsabilidad política de las publicaciones de su formación.
No obstante, ha asegurado que desconocía previamente el contenido concreto de ese vídeo.
El presidente popular ha justificado su posición recordando que también ha sido objeto de montajes y contenidos realizados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Además, ha acusado al PSOE de utilizar su identidad en un correo electrónico, un episodio que ha presentado como ejemplo de prácticas que considera contradictorias con las críticas socialistas a los vídeos del PP.
Sus declaraciones se producen en una precampaña marcada por la confrontación entre los principales partidos, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.