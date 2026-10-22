Vox elige como candidato al Congreso a un exdirigente neonazi acusado de un delito de odio

Vox ha elegido a Jordi de la Fuente, antiguo dirigente de una organización neonazi, como cabeza de lista por Tarragona para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El político, que actualmente dirige el sindicato Solidaridad, deberá afrontar en julio de 2027 un juicio por su presunta participación en un ataque racista contra un centro de menores migrantes en Cataluña. Según ha informado elDiario.es, la Fiscalía solicita para De la Fuente dos años y dos meses de prisión por un delito de odio, además de una multa de 2.700 euros y otras medidas de inhabilitación y alejamiento.
El candidato, nacido en Barcelona en 1986, es concejal en Sant Adrià del Besòs y diputado en la Diputación de Barcelona. Su designación supone un nuevo paso en su trayectoria dentro de la formación que lidera Santiago Abascal, a la que se incorporó después de militar en organizaciones de extrema derecha.
El pasado neonazi del nuevo candidato de Vox
Antes de integrarse en Vox, Jordi de la Fuente fue dirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), una formación de ideología neonazi y negacionista del Holocausto que mantenía relaciones con otros grupos europeos de extrema derecha.
De acuerdo con la información publicada por elDiario.es, el político también compartió actos con Pedro Varela, conocido librero de extrema derecha de Barcelona vinculado a la difusión de propaganda nazi. Posteriormente, De la Fuente pasó a formar parte de Plataforma per Catalunya (PxC), organización de carácter xenófobo en la que ejerció como secretario de Organización.
Su incorporación a Vox provocó tensiones internas en 2019. Un sector crítico del partido denunció entonces la creciente influencia de antiguos miembros de Plataforma per Catalunya en la estructura de la formación en Barcelona. Con el paso de los años, De la Fuente se convirtió en un dirigente próximo a Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, así como a otros responsables de la organización.
En marzo de 2025 fue elegido secretario general de Solidaridad, el sindicato vinculado a Vox. Su trayectoria también incluye manifestaciones públicas favorables a posiciones del Gobierno ruso de Vladímir Putin.
Un juicio por el ataque a un centro de menores migrantes
El nuevo candidato de Vox tiene pendiente un procedimiento judicial por los incidentes registrados el 4 de julio de 2019 en un centro de acogida de menores de El Masnou, en Barcelona.
La Fiscalía sostiene que De la Fuente participó en una concentración contra la presencia de jóvenes migrantes en el municipio y que contribuyó a promover expresiones de carácter racista.
Según el escrito de acusación recogido por elDiario.es, el dirigente acudió a la protesta con un megáfono y participó en proclamas dirigidas contra los menores alojados en el centro.
El Ministerio Público solicita una pena de dos años y dos meses de cárcel, una multa de 2.700 euros y cinco años de inhabilitación para desempeñar actividades educativas. También reclama que se le prohíba acercarse a menos de 300 metros del centro durante dos años.
El juicio está programado para los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2027 en un juzgado de lo penal de Mataró, ocho años después de los hechos investigados. El procedimiento ha sufrido retrasos derivados, entre otras cuestiones, de las discrepancias judiciales sobre el órgano competente para juzgar los delitos de odio.
De la Fuente mantiene su condición de acusado y será el tribunal el que determine su eventual responsabilidad penal. Cuando su pasado neonazi volvió a cobrar actualidad en 2025, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió su permanencia en el partido y calificó aquellas vinculaciones ideológicas como parte de un pasado muy remoto.
Vox apuesta por De la Fuente para conseguir representación en Tarragona
La formación de Santiago Abascal ha decidido situar a De la Fuente al frente de su candidatura por Tarragona, una provincia donde Vox no consiguió representación en las elecciones generales de 2023.
El partido destaca sus vínculos familiares y personales con Segur de Calafell, localidad tarraconense donde obtuvo su primer empleo y con la que mantiene una relación desde su infancia.
La lista electoral incluye como número dos a Ana Belén Rodríguez, vicepresidenta provincial de Vox y portavoz municipal de la formación en Salou.
Con esta candidatura, De la Fuente optará por primera vez a un escaño en el Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Tarragona, mientras continúa pendiente de la celebración del juicio por el presunto delito de odio.