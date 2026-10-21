De la cultura a las ayudas sociales: los recortes y restricciones que PP y Vox ya aplican en las comunidades autónomas

Los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox están comenzando a traducirse en cambios concretos en las políticas públicas de varias comunidades autónomas. Desde los recortes en cooperación internacional y subvenciones a organizaciones sociales hasta las nuevas condiciones para acceder a ayudas económicas o viviendas protegidas, las medidas impulsadas por ambas formaciones ya tienen consecuencias en distintos territorios.
Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía ofrecen algunos de los ejemplos más recientes de la aplicación de estos acuerdos. En unos casos, las decisiones ya están recogidas en leyes o presupuestos aprobados; en otros, forman parte de proyectos presupuestarios, convocatorias de subvenciones o compromisos políticos todavía pendientes de ejecutarse.
Entre las medidas destacan la reducción de más de ocho millones de euros en cooperación internacional en Extremadura, la eliminación de ayudas específicas al colectivo LGTBI en Aragón, los nuevos requisitos de residencia para acceder a prestaciones sociales en la Comunidad Valenciana y las restricciones a la financiación de proyectos cinematográficos en Castilla y León.
Todas ellas responden, en distinta medida, a compromisos incorporados a los pactos autonómicos, aunque los gobiernos defienden estas actuaciones como “mecanismos para reorganizar el gasto público, garantizar la legalidad de las subvenciones y priorizar determinados recursos”.
Castilla y León: Vox condiciona las ayudas al cine a la ausencia de “adoctrinamiento ideológico”
Una de las decisiones más recientes se ha producido en Castilla y León, donde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha incorporado una nueva condición a las ayudas públicas destinadas a producciones audiovisuales. La convocatoria establece que no podrán destinarse fondos a proyectos que impliquen “adoctrinamiento ideológico”, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.
La condición afecta a las subvenciones para la preproducción, producción y distribución de películas de ficción, documentales y episodios piloto de series de televisión o animación. El principal interrogante está en cómo se determinará si una obra incurre en esos supuestos, puesto que la convocatoria no desarrolla criterios específicos para valorar qué contenidos pueden considerarse adoctrinadores.
La decisión ha provocado críticas del sector audiovisual. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ha calificado de censura, mientras profesionales de la industria advierten de que la falta de criterios definidos puede generar inseguridad entre los creadores. La Junta, por su parte, vincula la medida con el respeto a la neutralidad institucional y el uso de los recursos públicos.
En este caso, la novedad principal no es una supresión general de las ayudas al cine, sino la introducción de nuevas condiciones que pueden limitar el acceso a la financiación pública.
Extremadura recorta la cooperación internacional de 11 a 2,7 millones
Los recortes presupuestarios más cuantiosos entre los casos analizados se encuentran en Extremadura. El Gobierno autonómico de PP y Vox ha reducido los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo, que han pasado de aproximadamente 11 millones de euros a 2,7 millones en los presupuestos de 2026.
Esto supone una disminución cercana a los 8,3 millones de euros, alrededor del 75% de la dotación anterior. La medida ha generado preocupación entre las organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de cooperación, educación para el desarrollo y ayuda humanitaria.
El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández Calle, de Vox, ha defendido que la cooperación internacional es una política prescindible y que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a las necesidades de los ciudadanos de Extremadura. El Ejecutivo regional también ha justificado los cambios por la necesidad de reorganizar la Administración y revisar determinadas partidas.
Sin embargo, desde la Coordinadora Extremeña de ONG se ha advertido de que la reducción compromete la continuidad de iniciativas desarrolladas durante años y afecta a la financiación de organizaciones que trabajan tanto fuera de España como en actividades de sensibilización dentro de la comunidad. Los recortes quedaron incorporados a los presupuestos autonómicos aprobados el pasado mes de julio.
Aragón elimina las ayudas LGTBI y reduce la financiación de programas sociales
En Aragón, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por el vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, también ha introducido cambios en las subvenciones destinadas a entidades sociales. Una convocatoria publicada el 2 de octubre en el Boletín Oficial de Aragón eliminó la línea específica de financiación dirigida a personas LGTBI y sus familias.
En la convocatoria anterior, esta línea contaba con 161.000 euros, destinados a proyectos de acompañamiento, información sobre derechos, atención presencial y sensibilización. La nueva orden concentra los fondos disponibles en proyectos relacionados con las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
Además, el presupuesto global de esta convocatoria ha pasado de 611.000 a 516.000 euros, lo que supone una reducción aproximada del 15,5%. La asociación SOMOS LGTB+ ha denunciado que esta modificación deja sin una vía específica de financiación a iniciativas que atienden a personas que sufren discriminación o rechazo familiar.
Desde Vox, el diputado autonómico de la formación ultraderechista David Arranz ha defendido la decisión al considerar que la orientación sexual no debe constituir por sí misma un motivo para recibir subvenciones específicas.
La retirada de 17 euros semanales a menores migrantes llega a la Fiscalía
Otra de las decisiones adoptadas en Aragón ha sido la supresión de la asignación semanal que recibían los menores migrantes no acompañados tutelados por la Administración autonómica. La cantidad ascendía a 17 euros semanales por menor.
El Gobierno aragonés anunció su retirada para los menores extranjeros mientras mantenía la prestación para los niños y adolescentes de nacionalidad española acogidos al mismo sistema de protección. Esta diferencia de trato motivó una denuncia del Ministerio de Juventud e Infancia ante la Fiscalía de Menores.
La fiscal de Menores Teresa Gisbert consideró que la medida constituía una discriminación y solicitó información a la Consejería para valorar las posibles actuaciones legales. El departamento dirigido por Nolasco justificó la decisión dentro de sus políticas de control del gasto y revisión de las ayudas.
La controversia refleja uno de los principales ejes de los acuerdos entre PP y Vox: la denominada “prioridad nacional”, con la que ambas formaciones plantean favorecer a quienes acrediten un arraigo prolongado o determinados vínculos con el territorio en el acceso a recursos públicos.
Comunidad Valenciana: tres años de residencia para acceder a la renta de inclusión
La Comunidad Valenciana ha incorporado nuevos requisitos de residencia a su sistema de prestaciones sociales. La Ley 2/2026, de mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, que entró en vigor el 20 de octubre, establece con carácter general la obligación de acreditar un empadronamiento continuado de tres años inmediatamente anteriores a la solicitud.
Como alternativa, permite demostrar diez años de residencia, continuados o no, dentro de los treinta anteriores. La normativa contempla excepciones para determinados colectivos, entre ellos personas beneficiarias de protección internacional, víctimas de trata y de violencia contra las mujeres, además de otras situaciones de especial vulnerabilidad.
También permite acreditar la residencia efectiva mediante otros documentos cuando no haya sido posible formalizar el empadronamiento. El endurecimiento de estos requisitos puede dificultar el acceso a la prestación de personas que llevan menos tiempo viviendo en la comunidad, entre ellas ciudadanos españoles procedentes de otras regiones y población migrante que no se encuentra incluida en las excepciones. La modificación se enmarca en los acuerdos entre PP y Vox sobre la aplicación de criterios de arraigo a las ayudas públicas.
Hasta diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida
La vivienda constituye otro de los ámbitos en los que ambas formaciones están introduciendo cambios. En la Comunidad Valenciana, una reforma legislativa aprobada en julio establece un mínimo de diez años de empadronamiento histórico para la nueva inscripción como demandante de vivienda protegida en régimen de compra. Para el alquiler público, el requisito se fija en cinco años.
La legislación también incorpora criterios de arraigo, escolarización y trayectoria laboral para valorar determinadas adjudicaciones de viviendas públicas. En Castilla y León, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla igualmente diez años de empadronamiento para la compra de vivienda protegida y cinco para acceder al alquiler social.
La aplicación de estos criterios ha abierto un debate sobre su compatibilidad con la normativa europea. En una respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, la Comisión Europea recordó que los residentes de larga duración tienen reconocido el principio de igualdad de trato en materia de protección social y acceso a la vivienda.
El Ejecutivo comunitario señaló que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente a estos residentes un periodo superior a los cinco años previstos para obtener el estatuto de residencia de larga duración.
La Comisión se comprometió a seguir la evolución de estas medidas, aunque su respuesta no equivale a una declaración judicial de ilegalidad de toda la normativa autonómica.
Andalucía y Castilla y León preparan recortes millonarios a sindicatos y patronales
Las subvenciones públicas destinadas a las organizaciones sindicales y empresariales también figuran entre los objetivos de reducción del gasto en los acuerdos autonómicos.
En Andalucía, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, de Vox, anunció que los presupuestos de 2027 incluirán una rebaja del 50% de las ayudas por participación institucional a UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
La medida supondría una reducción cercana a 3,5 millones de euros, según las cifras comunicadas por el propio vicepresidente. En Castilla y León, el proyecto de presupuestos para 2027 contempla una disminución de aproximadamente cuatro millones de euros, equivalente al 33%, en las aportaciones a sindicatos y organizaciones empresariales.
El vicepresidente autonómico, Carlos Pollán, también de Vox, ha explicado que esta reducción constituye un primer paso hacia el objetivo del 50% recogido en el pacto con el PP. En Extremadura, esa reducción del 50% ya ha sido incorporada a las cuentas autonómicas de 2026.
Vox defiende estas medidas como una forma de limitar las transferencias públicas a las organizaciones y revisar lo que considera gastos innecesarios. Por su parte, los sindicatos cuestionan estos recortes y defienden la financiación de las actividades de participación institucional, negociación y diálogo social.
Las ONG que atienden a migrantes, otro objetivo de Vox
La financiación de las organizaciones no gubernamentales también aparece entre las materias contempladas en los pactos. Vox plantea retirar o reducir las ayudas públicas a entidades que, a su juicio, favorezcan la inmigración irregular.
Entre las organizaciones cuestionadas por dirigentes de la formación figura Cáritas, que desarrolla programas de atención social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
En Castilla y León, las Cortes autonómicas rechazaron el pasado mes de septiembre, con los votos de PP y Vox, una iniciativa del PSOE que solicitaba garantizar la continuidad de las ayudas a organizaciones que atienden a personas migrantes, entre ellas Cruz Roja y Cáritas.
Sin embargo, el rechazo de aquella iniciativa no significa que se haya aprobado una retirada general de las subvenciones a estas entidades. Las organizaciones sociales han advertido del impacto que podrían tener futuros recortes sobre la atención a familias vulnerables, menores y personas sin recursos.
Los acuerdos autonómicos anticipan las prioridades de PP y Vox
Las actuaciones aprobadas o anunciadas durante los últimos meses muestran diferencias entre territorios, pero también varios elementos compartidos. La revisión de subvenciones públicas, la introducción de requisitos de arraigo para acceder a prestaciones, la reducción de determinadas partidas sociales y los cambios en las políticas culturales forman parte de los compromisos asumidos por PP y Vox en sus gobiernos autonómicos.
No todas las medidas tienen el mismo grado de ejecución. Algunas ya están recogidas en leyes y presupuestos vigentes, mientras que otras dependen de nuevas convocatorias, reformas legislativas o de la aprobación de las cuentas de 2027.
En conjunto, constituyen ejemplos concretos de cómo los pactos entre ambas formaciones están modificando determinadas políticas públicas en las comunidades donde comparten responsabilidades de gobierno.
Su alcance final dependerá tanto de la ejecución presupuestaria como de los posibles recursos judiciales y de los cambios normativos que todavía puedan producirse.