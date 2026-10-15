El PP sigue a Vox, apuesta por revisar las pensiones y regala una baza clave a la izquierda

Como hiciera el diputado de Vox José María Figaredo horas antes de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el 29 de noviembre, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuestionó ayer la sostenibilidad del sistema público de pensiones y abogó, en unas declaraciones, por “ser valientes” y por una “gran reforma” porque, de lo contrario, el modelo “petará”, todo lo contrario de lo que dice el Gobierno, los sindicatos y las entidades que lo defienden.
Muñoz regaló así, al igual que Figaredo, un debate social que se suma al de la vivienda y en el que la izquierda se siente mucho más a gusto que con la migración y seguridad, aunque no se vinculen. De hecho, el representante ultraderechista definió el sistema público de pensiones como un “zombi que ya colapsó” y apuesta por un modelo “mixto” que, en la práctica, supone su privatización, al menos parcial.
La nueva baza electoral regalada ayer por el PP no pasó inadvertida para la izquierda. Al revés, el PSOE y Sumar se lanzaron a degüello y advirtieron de que la derecha y la ultraderecha se han quitado la careta sobre un pilar básico del estado de bienestar, tras la subida del 0,25% anual (con independencia del IPC) de Rajoy, lo que contrasta con las del Gobierno progresista, hasta del 8% en algún año por la escalada de precios, por ejemplo, por el primer año de la invasión rusa de Ucrania.
El PSOE advirtió ayer, según recogió Europa Press, de que el PP de Feijóo pretende “privatizar” el sistema y pedirá “sacrificios” a los jubilados si gobiernan tras el 29N, pese a que el líder conservador dijera el martes que las subirá según el IPC.
Lejos de eso, Ferraz tiene claro que el PP “empieza a enseñar su verdadero modelo” y considera que su proyecto se fundamenta en “recortar y destruir derechos”. “Ya sabemos quiénes serán los primeros a los que pedirá sacrificios: a los pensionistas”, dijo en una nota.
En la misma línea, reprochan a Feijóo que presente como propuesta una medida que ya está en la ley, la revalorización anual según IPC, cuando “llevan ocho años sin apoyar las subidas”.
Por el contrario, defienden que Sánchez ha “garantizado por ley” el incremento de las pagas y, además, ha elevado la hucha de las pensiones desde los 5.000 millones de euros que tenía en 2018 a los 20.000 actuales. “Mientras ellos hablan de sacrificios, nosotros protegemos las pensiones y reforzamos el sistema”, apuntan. Para el PSOE, “ya se oye la motosierra” que, a modo del ultraderechista argentino Milei, aplicarían el PP y Vox con algo tan sensible y que afecta a millones de jubilados.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), acusó ayer al PP de pretender recortar las pensiones. En Bluesky, aseguró que la afirmación de Muñoz de que hay que ser “valientes” para cambiar el modelo significa que, si la derecha gobierna, “van a recortar las pensiones”. Díaz cree que Muñoz “lo ha dicho sin rodeos, sin cortarse” y ha resumido el programa del PP en tres medidas: “Más horas extras, salario mínimo y recortar las pensiones”.