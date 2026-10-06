Vox dice que el sistema de pensiones está “quebrado” y apuesta por la privatización

El portavoz económico de la ultraderechista Vox, José María Figaredo, regaló una baza electoral inesperada a la izquierda pocas horas antes del anuncio de Sánchez de comicios adelantados, al poner en duda el sistema público de pensiones. En el más puro estilo ultraliberal de siempre, abogó por un modelo mixto que, en el fondo, las derechas han defendido por principios, aunque sin aplicarlo al gobernar. El domingo, el diputado de extrema derecha, sobrino de Rodrigo Rato, aseguró en el medio ultraconservador El Debate que “el sistema es un zombi. Lo han quebrado”.
Figaredo, que ha destacado en esta legislatura por sus constantes ataques e insultos al Gobierno y, sobre todo, al presidente, defiende una reforma para combinar el actual modelo de reparto con la capitalización individual, con lo que cada pensión dependería, en una parte, de la jubilación del dinero acumulado por cada trabajador y de su rendimiento.
Por supuesto, sus declaraciones cobraron ayer una relevancia especial tras la convocatoria electoral, ya que obliga a Vox a aclarar si defiende esto aunque el PP no lo haga en caso de que les dé para pactar y a la derecha, si está dispuesta a acordar un cambio radical.
Además, sus tesis chocan con la salud del sistema mucho más reforzado que en el pasado por el récord de trabajadores y contribuyentes, entre otras cosas por las aportaciones de los migrantes, lo que va contra la línea de flotación de las máximas de la ultraderecha en España y fuera. Por tanto, y como ha pasado desde los 80 con insinuaciones de Fraga, Aznar y la congelación de Rajoy, Vox regala a la izquierda una baza electoral clave para el 29N.