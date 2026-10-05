Quién ganaría y quién perdería las elecciones en Canarias, según los últimos sondeos

España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la convocatoria de los comicios después de la derrota parlamentaria sufrida por el Ejecutivo con sus dos decretos ley sobre vivienda.
La decisión abre una campaña electoral en un escenario en el que la mayoría de las encuestas publicadas durante septiembre sitúa al Partido Popular como primera fuerza y al PSOE en segunda posición. Vox aparece como tercera fuerza en los principales sondeos. La principal excepción es el CIS, que coloca a los socialistas por delante.
El último sondeo disponible añade un dato relevante. El barómetro de 40dB., publicado este lunes 5 de octubre y realizado entre el 25 y el 28 de septiembre, coloca al PP en el 31,6%, al PSOE en el 27,4% y a Vox en el 18,4%. Sumar obtendría un 5,6% y Podemos un 2,7%. PP y Vox reúnen conjuntamente el 50% de los apoyos estimados.
Este trabajo de campo ya recoge los primeros días posteriores al desahucio de Maricarmen, ocurrido el 23 de septiembre, y parte de las movilizaciones posteriores por la vivienda. Sin embargo, terminó antes de que el Gobierno aprobara los dos decretos que posteriormente fueron rechazados por el Congreso.
PP y Vox, por encima de la mayoría absoluta en varios sondeos
Ese escenario se repite en otras encuestas publicadas durante septiembre.
SocioMétrica, en un estudio realizado entre el 24 y el 26 de septiembre, concede al PP un 33,9% y 145 escaños. El PSOE se quedaría en el 25,7% y 107 diputados, mientras Vox alcanzaría el 18% y 62 representantes. Sumar obtendría cinco escaños. La suma de PP y Vox llegaría así a 207 diputados, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.
El estudio de DYM, cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el 16 y el 21 de septiembre, presenta un escenario similar. El PP lograría el 34,7% y entre 144 y 148 diputados; el PSOE, el 26,3% y entre 102 y 105; Vox, el 17,3% y entre 58 y 61; y Sumar, el 4,5% y entre seis y siete representantes.
¿Y qué dicen las encuestas en Canarias?
En Canarias, una de las últimas referencias demoscópicas publicadas antes de la actual crisis política apuntaba también a un crecimiento de Vox, aunque se refería a unas hipotéticas elecciones autonómicas, no a unas generales.
Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, recogida por DIARIO DE AVISOS el pasado 9 de junio, situaba al PSOE como primera fuerza en el Parlamento de Canarias con un 25,9% de los votos y entre 22 y 23 escaños. Coalición Canaria obtendría un 21,3% y entre 19 y 20 diputados, mientras que el PP bajaría hasta el 17,7% y entre 13 y 14 representantes.
El movimiento más destacado lo protagonizaba Vox, que pasaría del 8% obtenido en las anteriores elecciones autonómicas al 12,8%, con una estimación de entre siete y ocho diputados en la Cámara regional. Nueva Canarias-Bloque Canarista quedaría en uno o dos escaños, mientras ASG mantendría tres y AHI conservaría uno.
El sondeo fue publicado casi cuatro meses antes de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre y, por tanto, antes del desahucio de Maricarmen, de las posteriores movilizaciones por la vivienda y de la caída de los decretos del Gobierno en el Congreso.
Cabe destacar que estos datos no permiten trasladar directamente cuál sería ahora el reparto de los 15 diputados que Canarias elige al Congreso, pero sí ofrecen una referencia previa sobre la evolución del apoyo a los principales partidos en el Archipiélago.