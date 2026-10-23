Pedro Sánchez, en ‘La Revuelta’, sobre quienes insultan a su madre: “Yo me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este jueves, 22 de octubre, uno de los momentos más comentados de su visita a ‘La Revuelta‘, el programa de David Broncano en TVE, al responder con ironía a los insultos que recibe durante algunos actos políticos. Su contestación, relacionada con las pensiones y el salario mínimo, provocó los aplausos del público.
Sánchez se convirtió en el primer candidato a la Presidencia del Gobierno que acudió al espacio después de que Broncano invitara a los principales aspirantes a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La conversación combinó preguntas políticas, anécdotas personales y bromas sobre distintos protagonistas de la actualidad.
La respuesta de Pedro Sánchez a los insultos
Uno de los momentos de la entrevista llegó cuando el presidente abordó los ataques personales que recibe de algunos de sus detractores, entre ellos quienes corean insultos contra él en concentraciones y actos políticos.
Sánchez hizo referencia a la expresión ofensiva contra su persona y su familia para responder con una frase que despertó las risas y los aplausos del plató.
“Se acuerdan de mi madre. Yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo interprofesional”, afirmó.
Con estas palabras, el presidente aprovechó la referencia a su madre para reivindicar dos de las medidas económicas defendidas por su Ejecutivo: el incremento de las pensiones y las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).
La respuesta se produjo durante una conversación en la que también se habló de la oposición, de Vox y del clima de enfrentamiento político.