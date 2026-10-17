De ‘One Piece’ al fondo del mar canario: Taz Skylar (Sanji) se rinde a los encantos de Gáldar

El actor Taz Skylar, conocido internacionalmente por interpretar a Sanji en la serie One Piece de Netflix, ha aprovechado su visita al Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026 para descubrir algunos de los atractivos del norte de Gran Canaria. El intérprete ha practicado buceo en Sardina del Norte y ha salido a correr por las calles del municipio.
La estrella internacional, invitada especial de la decimocuarta edición del certamen, ha combinado su participación en el festival con actividades deportivas y recorridos por la localidad. Este sábado, 17 de octubre, está previsto que participe en la gala de clausura, donde entregará uno de los galardones.
Taz Skylar aprovecha su visita a Gáldar para practicar buceo
Antes de su paso por la alfombra roja, Taz Skylar ha disfrutado de una jornada en Sardina del Norte, uno de los enclaves costeros de Gáldar.
Según ha informado la organización del festival, el actor se ha sumado este sábado a una visita junto a otros invitados y ha aprovechado la ocasión para practicar buceo.
Equipado con el material necesario para la actividad, el intérprete no ha querido abandonar el municipio sin conocer los fondos marinos de esta zona de Gran Canaria.
Durante su estancia también se le ha visto practicando ejercicio por las calles del casco de Gáldar, donde ha podido desplazarse con tranquilidad y disfrutar del municipio fuera de los actos oficiales.
Skylar, de origen canario, ha alcanzado proyección internacional gracias a su papel de Sanji en la adaptación de One Piece de Netflix, una producción basada en el conocido manga japonés.
Actores y cineastas descubren Sardina del Norte y la Cueva Pintada
La visita a Sardina del Norte también ha reunido a otros participantes del Festival Internacional de Cine de Gáldar.
Entre ellos se encuentra el actor Antonio Pagudo, que durante esta edición ha impartido un taller de interpretación ante la cámara.
También han participado otros profesionales del sector audiovisual vinculados al certamen, como la actriz Kimberley Tell y los cineastas Kike Maíllo y María Ripoll, integrantes del jurado de largometrajes.
La jornada ha contado, además, con la presencia de miembros del jurado de cortometrajes y del certamen Gáldar Rueda.
Los invitados han tenido la oportunidad de conocer el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, uno de los principales espacios patrimoniales del municipio.
Durante la visita han recorrido el yacimiento arqueológico y conocido el origen de las Guayarminas, los galardones que entrega el festival.
Gala de clausura con Carlos Latre y Juan Carlos Fresnadillo
La presencia de Taz Skylar culminará este sábado con la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026, que se celebra en el Polideportivo Juan Vega Mateos.
La alfombra roja comenzará a las 20.00 horas, mientras que la ceremonia está prevista para las 21.00 horas, con Carlos Latre como maestro de ceremonias.
Uno de los momentos centrales será la entrega de la Guayarmina de Honor al director tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica.
La edición de 2026 se ha celebrado entre el 10 y el 17 de octubre, con proyecciones, talleres, actividades profesionales y encuentros con intérpretes y directores.
El festival está organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Cuenta, además, con el patrocinio de la Universidad Fernando Pessoa Canarias.