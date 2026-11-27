“Contigo empecé y contigo acabé”. Con estas palabras, una paciente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, agradeció a un sanitario el acompañamiento recibido durante su tratamiento contra el cáncer. El profesional quiso sorprender a la mujer en su última sesión con un gesto que ha emocionado a numerosos usuarios en las redes sociales.
El vídeo, compartido en TikTok por el usuario @emorcas97 y difundido por EL ESPAÑOL, muestra cómo el trabajador sanitario prepara en secreto una despedida especial con la complicidad de las personas que aguardaban en la sala de espera del centro hospitalario.
“Le he dicho a todos los pacientes de la sala de espera que cuando llegue le toquemos todos las palmas y le aplaudamos para apoyarles en ese proceso”, explica el protagonista de la grabación antes de recibir a la paciente.
Una sorpresa en su último día de tratamiento
Ajena a lo que había preparado el sanitario, la mujer es recibida con unas cariñosas palabras por parte del profesional.
“Pues hoy vienes guapísima, cómo se nota que acabas hoy el tratamiento. Estás guapísima”, le dice antes de entregarle un pequeño regalo.
“A las que acaban hoy, se les regala un bombón”, añade el sanitario, que también se ofrece a acompañarla en uno de los momentos más simbólicos para quienes finalizan su tratamiento oncológico: tocar la campana.
“Te acompañamos a tocar la campanita, ¿vale?”, le propone a la paciente, que le responde con una frase que resume el vínculo entre ambos durante el proceso: “Contigo empecé y contigo acabé”.
El sanitario acompaña entonces a la mujer hasta la campana, en medio de los aplausos de las personas que se habían sumado a la sorpresa.
Un gesto que emociona en las redes sociales
La escena, grabada en el Hospital de La Candelaria, pone de relieve la importancia del acompañamiento humano durante los tratamientos oncológicos.
Tocar la campana es un gesto simbólico con el que muchos pacientes celebran el final de una etapa de su tratamiento contra el cáncer.
En esta ocasión, el sanitario quiso hacer partícipes de ese momento al resto de pacientes de la sala de espera, convirtiendo la última sesión de tratamiento de la mujer en una celebración compartida.
La grabación ha trascendido las paredes del hospital tinerfeño gracias a su difusión en las redes sociales.