La revista Lecturas con Pedro Sánchez en portada se ofrece por hasta 50 euros en Wallapop. La entrevista al presidente del Gobierno ha despertado una demanda que ha dejado numerosos quioscos sin ejemplares y ha llevado a la publicación a estudiar una nueva impresión. Mientras tanto, varios particulares intentan revender este número de la revista a precios muy diferentes.
Uno de los anuncios, consultado por DIARIO DE AVISOS, ofrece por 50 euros un ejemplar del número 3896 de Lecturas, del 25 de noviembre de 2026. La publicación, que llegó a los quioscos el miércoles 18 de noviembre, aparece descrita como nueva y el anuncio ya supera las 430 visualizaciones.
De un euro a 50: los precios de la revista de Sánchez
La repercusión de la entrevista ha llegado al mercado de segunda mano. En Wallapop se pueden encontrar varios anuncios de particulares que ofrecen ejemplares de la revista con Pedro Sánchez en portada.
Los precios localizados por DIARIO DE AVISOS van desde un euro hasta 50 euros por ejemplar, aunque las cantidades varían considerablemente entre vendedores.
Además del anuncio de 50 euros, el más elevado por un solo ejemplar entre los consultados, se han encontrado otras ofertas por un euro, 9,99 euros y 45 euros.
Este último anuncio incluye una propuesta para quienes quieran adquirir más de una unidad. Su vendedor señala: “Tengo dos, las dos por 80€. Envío incluido”.
En cualquier caso, los precios corresponden a las cantidades solicitadas por los vendedores, sin que conste que se hayan completado operaciones por esos importes.
‘Lecturas’ estudia una nueva impresión
El interés por la entrevista ha obligado a Lecturas a reponer ejemplares en distintos puntos de venta. Su director, Luis Pliego, explicó este miércoles que la revista estaba trabajando para atender a los establecimientos donde se habían agotado las existencias.
Además, confirmó que se estaba estudiando la posibilidad de realizar una nueva impresión, una medida poco habitual para la publicación.
La demanda también se ha reflejado en establecimientos concretos. Según publicó El País, un quiosco que había recibido 23 ejemplares los agotó durante la mañana del miércoles.
Por ahora, la revista no ha facilitado una cifra global de ventas ni ha confirmado oficialmente una segunda tirada.
Qué cuenta Pedro Sánchez en su entrevista de Lecturas
La publicación dedica su portada a una conversación centrada en la vida personal del presidente del Gobierno, su familia y algunos recuerdos de su infancia.
Una de las declaraciones que aparece destacada es su referencia a su esposa, Begoña Gómez: “No imagino mi vida sin Begoña”.
Sánchez también habla de sus dos hijas y de las dificultades para compaginar sus responsabilidades políticas con la vida familiar. En este sentido, reconoce que ha tenido que renunciar a compartir determinados momentos con ellas debido a las exigencias de su actividad pública.
La entrevista incluye, además, recuerdos de sus padres y abuelos y distintos episodios de su infancia.
El director de Lecturas ha explicado que fue la propia revista la que solicitó la entrevista para abordar aspectos de la vida personal de Sánchez, distintos de los que habitualmente protagonizan sus intervenciones políticas.
La publicación llega en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Mientras Lecturas continúa reponiendo ejemplares en los quioscos, los anuncios de Wallapop reflejan el interés de algunos particulares por revender esta edición, con precios que alcanzan los 50 euros por una sola revista.