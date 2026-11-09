Pedro Sánchez anuncia una visita a Canarias: fecha y actos previstos

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, viajará a Canarias el próximo sábado 21 de noviembre para participar en dos actos de campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La jornada comenzará en Tenerife y continuará en Gran Canaria, según ha anunciado este lunes el PSOE de Canarias.
La formación socialista ha comunicado a través de sus redes sociales que Sánchez estará en Tenerife a las 11.00 horas, mientras que su segunda intervención tendrá lugar en Gran Canaria a las 17.30 horas.
Por el momento, el partido no ha concretado los recintos ni los municipios donde se celebrarán los encuentros, aunque ha avanzado los horarios previstos para ambas citas.
Pedro Sánchez estará en Canarias durante la campaña electoral
La visita del líder socialista a las Islas se producirá durante el segundo fin de semana de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Según el calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la campaña comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 13 de noviembre y finalizará el viernes 27, dos días antes de la votación. boe.es
La presencia de Sánchez en las dos islas capitalinas forma parte de la agenda de actos con la que el PSOE afrontará la recta final de la campaña electoral.
El PSOE de Canarias ya había constituido su comité electoral para estos comicios, con Nira Fierro al frente de la coordinación general y Elena Máñez como responsable de la portavocía. PSOE Canarias
Sánchez comenzará la campaña electoral en Sevilla
Antes de desplazarse a Tenerife y Gran Canaria, el presidente del Gobierno tiene previsto protagonizar el acto de apertura de campaña del PSOE.
La cita está programada para el jueves 12 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), según ha confirmado la dirección socialista andaluza. Cadena SER
El acto se celebrará unas horas antes del inicio oficial de la campaña y contará con la participación de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, además de representantes y candidatos de la formación.
Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre fueron convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que acordó la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado. boe.es
En Canarias, la visita del 21 de noviembre permitirá a Pedro Sánchez intervenir en actos electorales en las dos provincias del Archipiélago durante una misma jornada.
El PSOE de Canarias deberá comunicar próximamente los lugares elegidos para los encuentros y los detalles sobre el acceso de los asistentes.