Pedri y Quevedo, dos de los canarios más conocidos del fútbol y la música, se han unido en una colaboración impulsada por el FC Barcelona y Spotify. El futbolista tinerfeño y el cantante grancanario protagonizan una nueva entrega de Pre-Game Mixtape, en la que comparten sus gustos musicales y crean una lista de reproducción con sus canciones favoritas.
El episodio se ha estrenado este miércoles, 18 de noviembre, y reúne a ambos artistas en una conversación sobre la importancia de la música en sus respectivas carreras, sus recuerdos personales y las canciones que los acompañan antes de un partido o una actuación.
La iniciativa forma parte de la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify, que busca conectar el mundo del deporte con la industria musical a través de encuentros entre futbolistas y artistas.
Pedri y Quevedo crean su propia playlist en Spotify
En esta cuarta entrega de Pre-Game Mixtape, el centrocampista azulgrana y el intérprete de Quédate repasan las canciones que han marcado distintas etapas de sus vidas.
Durante la conversación hablan de los rituales musicales previos a los partidos, los temas que escuchaban durante su infancia y los artistas que siguen habitualmente.
Uno de los asuntos que aparece en el encuentro es la música que suena en el vestuario del Barça, donde las canciones forman parte de las rutinas de los jugadores.
También recuerdan algunos de los himnos musicales vinculados a los Mundiales de fútbol y conversan sobre el proceso creativo de Quevedo, que comparte detalles de su trabajo como cantante.
Ambos participan, además, en la elaboración de una playlist conjunta, que recoge parte de sus preferencias musicales.
De Estopa a los himnos de los Mundiales
La conversación permite conocer una faceta más personal de Pedri, especialmente a través de sus recuerdos musicales.
El futbolista de Tegueste habla de Estopa, uno de los grupos que escuchaba desde pequeño gracias a su padre, quien acostumbraba a poner sus discos durante los viajes en coche.
También menciona canciones de Shakira relacionadas con los Mundiales, como Waka Waka, al recordar la relación entre fútbol y música.
El encuentro tiene un componente especial por el origen canario de sus protagonistas. Pedri, nacido en Tenerife, y Quevedo, vinculado a Gran Canaria, han desarrollado sus carreras en ámbitos diferentes, pero comparten su conexión con el Archipiélago.
La música del cantante ya había acompañado al futbolista en un momento destacado de su trayectoria. Durante la celebración del Mundial de 2026 con la selección española, Pedri eligió ‘Ni borracho’, de Quevedo, como canción para su aparición ante los aficionados en Madrid.
El tema pertenece a El Baifo, el tercer álbum de estudio del cantante, publicado en abril de 2026 y con numerosas referencias a Canarias.
Lo estabais esperando: Pedri x Quevedo. Sus rituales de día de partido, clásicos familiares y canciones favoritas del nuevo álbum, todo en una playlist 🎧🔥 @Pedri x @pedrodquevedo x @spotify ⚽🎶 https://t.co/uMJokltyXS— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2026
Dónde ver el encuentro entre Pedri y Quevedo
El episodio protagonizado por ambos canarios está disponible en Spotify desde este miércoles, 18 de noviembre.
La entrega forma parte de Pre-Game Mixtape, un formato audiovisual lanzado en mayo de 2026 que reúne a figuras del FC Barcelona con invitados del ámbito musical.
La serie ya había contado con la participación de futbolistas como Jules Koundé, Alejandro Balde y Alexia Putellas.
Según la información difundida con motivo de este nuevo estreno, el programa acumula más de dos millones de reproducciones en Spotify.
Con la participación de Pedri y Quevedo, la plataforma incorpora una conversación entre dos representantes canarios del deporte y la música a su colección de encuentros.Pedri y Quevedo, dos de los canarios más conocidos del fútbol y la música, se han unido en una colaboración impulsada por el FC Barcelona y Spotify. El futbolista tinerfeño y el cantante grancanario protagonizan una nueva entrega de Pre-Game Mixtape, en la que comparten sus gustos musicales y crean una lista de reproducción con sus canciones favoritas.
El episodio se ha estrenado este miércoles, 18 de noviembre, y reúne a ambos artistas en una conversación sobre la importancia de la música en sus respectivas carreras, sus recuerdos personales y las canciones que los acompañan antes de un partido o una actuación.
La iniciativa forma parte de la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify, que busca conectar el mundo del deporte con la industria musical a través de encuentros entre futbolistas y artistas.
Pedri y Quevedo crean su propia playlist en Spotify
En esta cuarta entrega de Pre-Game Mixtape, el centrocampista azulgrana y el intérprete de Quédate repasan las canciones que han marcado distintas etapas de sus vidas.
Durante la conversación hablan de los rituales musicales previos a los partidos, los temas que escuchaban durante su infancia y los artistas que siguen habitualmente.
Uno de los asuntos que aparece en el encuentro es la música que suena en el vestuario del Barça, donde las canciones forman parte de las rutinas de los jugadores.
También recuerdan algunos de los himnos musicales vinculados a los Mundiales de fútbol y conversan sobre el proceso creativo de Quevedo, que comparte detalles de su trabajo como cantante.
Ambos participan, además, en la elaboración de una playlist conjunta, que recoge parte de sus preferencias musicales.
De Estopa a los himnos de los Mundiales
La conversación permite conocer una faceta más personal de Pedri, especialmente a través de sus recuerdos musicales.
El futbolista de Tegueste habla de Estopa, uno de los grupos que escuchaba desde pequeño gracias a su padre, quien acostumbraba a poner sus discos durante los viajes en coche.
También menciona canciones de Shakira relacionadas con los Mundiales, como Waka Waka, al recordar la relación entre fútbol y música.
El encuentro tiene un componente especial por el origen canario de sus protagonistas. Pedri, nacido en Tenerife, y Quevedo, vinculado a Gran Canaria, han desarrollado sus carreras en ámbitos diferentes, pero comparten su conexión con el Archipiélago.
La música del cantante ya había acompañado al futbolista en un momento destacado de su trayectoria. Durante la celebración del Mundial de 2026 con la selección española, Pedri eligió ‘Ni borracho’, de Quevedo, como canción para su aparición ante los aficionados en Madrid.
El tema pertenece a El Baifo, el tercer álbum de estudio del cantante, publicado en abril de 2026 y con numerosas referencias a Canarias.
Dónde ver el encuentro entre Pedri y Quevedo
El episodio protagonizado por ambos canarios está disponible en Spotify desde este miércoles, 18 de noviembre.
La entrega forma parte de Pre-Game Mixtape, un formato audiovisual lanzado en mayo de 2026 que reúne a figuras del FC Barcelona con invitados del ámbito musical.
La serie ya había contado con la participación de futbolistas como Jules Koundé, Alejandro Balde y Alexia Putellas.
Según la información difundida con motivo de este nuevo estreno, el programa acumula más de dos millones de reproducciones en Spotify.
Con la participación de Pedri y Quevedo, la plataforma incorpora una conversación entre dos representantes canarios del deporte y la música a su colección de encuentros.