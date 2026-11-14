La tinerfeña Joana Sanz rompe su silencio y confirma su separación de Dani Alves: “No soy creyente”

La modelo tinerfeña Joana Sanz ha confirmado su separación de Dani Alves después de nueve años de matrimonio. La ruptura, que se habría producido hace algún tiempo, responde a las diferencias surgidas por la creciente dedicación del exfutbolista brasileño a la religión evangélica, según ha explicado la propia modelo a través de sus redes sociales.
La noticia se ha conocido este sábado, 14 de noviembre, después de que Javi Hoyos revelara que la pareja se encuentra en trámites de divorcio. El comunicador ha explicado que la nueva vida religiosa de Alves y sus frecuentes desplazamientos habrían provocado un distanciamiento familiar.
Sin embargo, ha sido la propia Joana Sanz quien ha terminado despejando las dudas sobre su situación sentimental con una respuesta en Instagram.
Joana Sanz explica por qué se ha separado de Dani Alves
Todo comenzó cuando un seguidor preguntó a la modelo si acompañaba a su marido a los cultos religiosos en los que participa.
Su contestación fue clara: “No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso”.
A continuación, Joana Sanz confirmó que su matrimonio había terminado y relacionó directamente la ruptura con esa situación.
“Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”, escribió.
De esta forma, la tinerfeña reconoció públicamente el final de su relación con el exjugador del FC Barcelona, con quien contrajo matrimonio en 2017.
La nueva vida religiosa de Dani Alves, en el centro de la ruptura
Según ha explicado Javi de Hoyos, después de hablar con la modelo, Dani Alves se ha volcado en su actividad como predicador y conferenciante evangélico, participando en encuentros religiosos que le obligan a pasar largos periodos fuera de casa.
Esta dedicación habría terminado afectando a la convivencia con Joana Sanz y a la relación familiar con la hija que ambos tienen en común.
El periodista ha señalado que la modelo respeta las creencias de Alves y comprende que practique su fe. Sin embargo, no comparte la intensidad con la que el brasileño ha decidido desarrollar esta faceta de su vida.
Según el relato del comunicador, Joana se habría sentido sola en numerosas ocasiones, hasta tomar la decisión de poner fin definitivamente a la relación.
Las informaciones apuntan a que ambos ya han iniciado los trámites para formalizar su divorcio, aunque la modelo únicamente ha confirmado de forma pública que llevan un tiempo separados.
Una relación marcada por anteriores crisis
Joana Sanz y Dani Alves se casaron en 2017, después de varios años de relación. Desde entonces, su matrimonio ha atravesado diferentes etapas, incluida una primera separación anunciada por la modelo en marzo de 2023.
Aquella crisis coincidió con el ingreso en prisión del exfutbolista, que fue investigado y posteriormente condenado inicialmente por una agresión sexual ocurrida en Barcelona. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena y lo absolvió, una resolución que fue recurrida por la Fiscalía.
Tras aquella primera ruptura, la pareja retomó su relación.
En octubre de 2025 dieron la bienvenida a su primera hija en común, después de un proceso personal que Joana Sanz había compartido públicamente en sus redes sociales.
Ahora, poco más de un año después del nacimiento de la pequeña, la tinerfeña ha confirmado una nueva separación.
Esta vez, el motivo que ha señalado no está relacionado con el proceso judicial de Alves, sino con las diferencias sobre la manera de vivir la religión y el tiempo dedicado a la familia.
Por el momento, Dani Alves no ha ofrecido una respuesta pública a las declaraciones sobre esta ruptura recogidas en las informaciones consultadas.